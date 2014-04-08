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Erbakan'ın miras davasında karar

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın miras davasından karar çıktı. Miras 3 kardeş arasında eşit paylaştırılacak

08 Nisan 2014 10:11

Eski başbakan Necmettin Erbakan'ın miras davası sonuçlandı. Mahkeme mirasın 3 kardeş arasında eşit olarak paylaştırılmasına karar verdi.

Erbakan'ın vefatının ardından aile içinde başlayan miras tartışması 2 yıl önce yargıya taşındı.

Necmettin Erbakan'ın kızı Zeynep Erbakan, mirasın eşit şekilde dağıtılmadığı gerekçesiyle kardeşleri Fatih ve Elif'i dava etti.

Dava sürecinde babalarının mirasının kendileri kadar Zeynep Erbakan'ın da hakkı olduğunu belirten Fatih ve Elif Erbakan, eşit paylaşıma itirazları olmadığını belirtti.

Mahkeme ise geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Erbakan'dan kalan malların kardeşler arasında eşit bir biçimde paylaşılmasına karar verildi.

Necmettin Erbakan'ın mirasının, 1 milyon 230 bin 500 dolar değerinde döviz ve 148 kilo altın olduğu iddia ediliyor.

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