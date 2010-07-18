Erbakan'ın kızı da konuştu: Yeni kongre 15 gün içinde

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'Adayımız Numan Kurtulmuş olmayacak'

Kongrenin 'Saadet'i kaçtı

Kurtulmuş gidecek iması

Kurutlmuş'un genel başkanlığına dava

Numan Kurtulmuş’un beyaz listeyle genel başkanlığını 2. kez kazandığı Saadet Partisi kongresiyle ilgili, Fatih Erbakan'ın ve Necmettin Erbakan'ın açıklamaları arından Erbakan ailesinden son olarak Elif Erbakan Altınöz konuştu:"15 gün içinde yeni bir kongre yapılacak ve bu kez başkan adayımız Numan Kurtulmuş olmayacak."Kardeşi Fatih Erbakan'la birlikte yeşil listede yer alan ancak Numan Kurtulmuş'un hazırladığı beyaz listeye giremeyen Elif Erbakan Altınöz, 500'ün üstünde delegeden yeni bir kongre için imza aldıklarını söyledi.Elif Erbakan Altınöz, 15 gün içinde yeni bir kongrenin yapılacağını ve Erbakan ailesinin adayının bu kez Numan Kurtulmuş olmayacağını söylerken, başkan adayının kim olacağı konusunda da açıklamada bulunmadı. Aile adına konuşan ilk isim Fatih Erbakan’ın hem yaşı hem de askerlik durumunun başkanlık için engel teşkil ettiği yorumları yapılıyor.Öte yandan, kongre için gerekli delege imza sayısı da tartışılan bir başka konu. Parti tüzüğüne göre, kongre için salt çoğunluk yani 626 imza gerekli iken, Erbakan cephesinin hukukçu kurmayı Şevket Kazan 250 imzanın yeterli olacağını açıkladı.11 Nisan'da gerçekleşen olaylı kongrede Numan Kurtulmuş, yeşil listeden çekilerek beyaz listede 42 ismi revize etmiş, bu durum üzerine Erbakan yandaşları kürsüyü işgal etmiş ve olaylara çevik kuvvet müdahele etmişti.Ortalığın sakinleşmesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerde, salt çoğunluğun aranmadığı 3. tur oylamada Numan Kurtulmuş 310 oyla 2. kez Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmişti.Olaylı kongreden bir süre sonra Fatih Erbakan, Akşam gazetesi ve NTV'ye yaptığı açıklamalarda 45 gün için bir kongre gerçekleştirileceğini belirtip, Numan Kurtulmuş'un liderlikten "indirileceğini" ima etmişti.Fatih Erbakan babası için "Erbakan Hoca'yı kimsenin tasfiye etmeye gücü yetmez" derken, Necmettin Erbakan yaptığı bir yazılı açıklama ile yeni kongrenin milli bir görev olduğu çağrısında bulunmuştu.Son olarak açıklama yapan Nurman Kurtulmuş, "Tecrübeli olmak maksadını aşan sözler söylemeye mani değil" diyerek Necmettin Erbakan'a cevap vermiştiBu arada 4. Olağan Kongresi'nin sonuçları mahkemelik olurken, davanın Kurtulmuş'u devrimek isteyen Erbakan'a en yakın isimlerden olan Oğuzhan Asıltürk'ün açtığı öğrenilmişti.