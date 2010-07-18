Erbakan'ın kızı da konuştu: Yeni kongre 15 gün içinde

T24 - 11 Temmuz Pazar günü Ankara'da düzenlenen Saadet Partisi 4. Olağan Kongresi'nde yaşananlar ve Erbakan'ın tasfiyesinin ardından tansiyon düşmezken, son olarak açıklamada bulunan Erbakan'ın kızı Elif Erbakan, 15 gün içinde yapılacak yeni bir kongrede adaylarının Numan Kurtulmuş olmayacağını söyledi. Erdoğan Köşk'e çıkarsa, Kurtulmuş AKP'nin başına geçebilir
Numan Kurtulmuş’un beyaz listeyle genel başkanlığını 2. kez kazandığı Saadet Partisi kongresiyle ilgili, Fatih Erbakan'ın ve Necmettin Erbakan'ın açıklamaları arından Erbakan ailesinden son olarak Elif Erbakan Altınöz konuştu:
"15 gün içinde yeni bir kongre yapılacak ve bu kez başkan adayımız Numan Kurtulmuş olmayacak."Kurtulmuş'tan Erbakan'a cevap
Kardeşi Fatih Erbakan'la birlikte yeşil listede yer alan ancak Numan Kurtulmuş'un hazırladığı beyaz listeye giremeyen Elif Erbakan Altınöz, 500'ün üstünde delegeden yeni bir kongre için imza aldıklarını söyledi.'Adayımız Numan Kurtulmuş olmayacak'
Elif Erbakan Altınöz, 15 gün içinde yeni bir kongrenin yapılacağını ve Erbakan ailesinin adayının bu kez Numan Kurtulmuş olmayacağını söylerken, başkan adayının kim olacağı konusunda da açıklamada bulunmadı. Aile adına konuşan ilk isim Fatih Erbakan’ın hem yaşı hem de askerlik durumunun başkanlık için engel teşkil ettiği yorumları yapılıyor.
Öte yandan, kongre için gerekli delege imza sayısı da tartışılan bir başka konu. Parti tüzüğüne göre, kongre için salt çoğunluk yani 626 imza gerekli iken, Erbakan cephesinin hukukçu kurmayı Şevket Kazan 250 imzanın yeterli olacağını açıkladı.Kongrenin 'Saadet'i kaçtı
11 Nisan'da gerçekleşen olaylı kongrede Numan Kurtulmuş, yeşil listeden çekilerek beyaz listede 42 ismi revize etmiş, bu durum üzerine Erbakan yandaşları kürsüyü işgal etmiş ve olaylara çevik kuvvet müdahele etmişti.
Ortalığın sakinleşmesinin ardından gerçekleştirilen seçimlerde, salt çoğunluğun aranmadığı 3. tur oylamada Numan Kurtulmuş 310 oyla 2. kez Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmişti.Kurtulmuş gidecek iması
Olaylı kongreden bir süre sonra Fatih Erbakan, Akşam gazetesi ve NTV'ye yaptığı açıklamalarda 45 gün için bir kongre gerçekleştirileceğini belirtip, Numan Kurtulmuş'un liderlikten "indirileceğini" ima etmişti.Fatih Erbakan: Milli Görüş hareketine yanlış yapıldı
Fatih Erbakan babası için "Erbakan Hoca'yı kimsenin tasfiye etmeye gücü yetmez" derken, Necmettin Erbakan yaptığı bir yazılı açıklama ile yeni kongrenin milli bir görev olduğu çağrısında bulunmuştu. Kurtulmuş'tan Erbakan'a cevap
Son olarak açıklama yapan Nurman Kurtulmuş, "Tecrübeli olmak maksadını aşan sözler söylemeye mani değil" diyerek Necmettin Erbakan'a cevap vermiştiKurutlmuş'un genel başkanlığına dava
Bu arada 4. Olağan Kongresi'nin sonuçları mahkemelik olurken, davanın Kurtulmuş'u devrimek isteyen Erbakan'a en yakın isimlerden olan Oğuzhan Asıltürk'ün açtığı öğrenilmişti.