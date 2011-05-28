Erbakan'ın kızı AKP'ye yüklendi: Ampule üşüşen sinekler!

T24

Radikal'den Demet Öztürk imzalı habere göre, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Elif Erbakan Altınöz, kadın kollarınca düzenlenen etkinlikte konuştu. Babası Necmettin Erbakan’ı 3 ay önce kaybettiklerini anımsatan Elif Erbakan, ‘Sizlerle aynı acıyı paylaşıyoruz. Sadece kan bağıyla bağılı olduğumuz babamızı değil, sizin gibi davamızın liderini kaybettik. Büyük acı yaşadık ama acının ardından baktığımızda şükrolsun ki kendisin sağlığında kendisinin gözünün içine baka baka ihanet edenlerden olmadık elhamdülillah. Bizim için en büyük teselli kaynağı budur.Bu çatının altında kalanlar, hala her türlü zorluğa rağmen, bu çatının altında bulunanlar gerçek sadıklardandır. Gitmedik ve gitmeyeceğiz. Peki neden inatla hala burada durmaya devam ediyoruz? Dünya menfaatleri elde edeceğimiz halde, tabirimi mazur görün ki bir grup ışığa, ampule üşüşen sinekler gibi menfaatlerimizin peşinden gidenlerden olmadık da neden hala buradayız? Bunun cevabı yaşantımızın gayesidir” diye konuştu.Türkiye’nin komşusu Müslüman ülkelerde ve Orta Doğu’da yaşananların tesadüf olmadığını ve hiçbir Müslüman’ın ‘Bizi ilgilendirmez’ diyemeyeceğini anlatan Erbakan,Elif Erbakan Altınöz, AK parti’yi eleştirerek, "Bize neden sürekli AKP’yi eleştiriyorsunuz, önceden birlikte çalışmadınız mı diyorlar. Babama sorduklarında ‘Onları seviyorum ama vatanımızı daha çok seviyorum’ demişti" diye konuştu.