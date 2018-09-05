Erbakan'ın ekonomi danışmanı Prof. Gündoğan: Memura kur farkı zammı yapın

Necmettin Erbakan'ın Başbakan olduğu dönemde, Başbakanlık Başmüsteşarı ve daha sonraki dönemlerde ekonomiden sorumlu başdanışmanı olarak görev yapan Prof. Mete Gündoğan, "Çarkı döndürmek için memura kur farkı zammı yapın. Bir tane büyüğü kurtarmak için milyon tane küçüğü öldürüyorsunuz" dedi.

RS FM’de Yavuz Oğhan’dan Bidebunudinle programına konuk olan Gündoğan, ekonomideki gidişatın vatandaşı etkilememesi için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Devlet hali hazırda dönen paranın yönünü değiştirsin. Var olan parayı, yanlış yere harcıyorsunuz. Sabah akşam, haberlerde sahtekarlık haberlerini, verilen paralarla kurtulan büyük şirketleri, büyük şirketlerin banka borçlarının yapılandırılmasını görüyoruz."

Bir tane büyük kurtaracağım derken, milyon tane küçüğü öldürüyorsunuz. Ekonominin çarkını çevirmeniz lazım.

Ekonominin çarkını çevirmek istiyorsanız bazı şeyler yaparak piyasayı rahatlatırsınız. Mesela, memura kur farkı zammı yapın. Çarkın dönmesi için yapmak lazım. Çark dönmezse, ekonomik kriz siyasi krize, siyasi kriz de devlet krizine tahvil eder. Bunlara dikkat etmek lazım.”

Devletin çok ciddi büyüklükte bir bütçesi olduğuna dikkat çeken Gündoğan, "Devletimiz aslında çok güçlü ve zengin ama harcama kanalları yanlış. Parayı akıttığınız yerler yanlış. Öncelikle bunun düzeltilmesi lazım" dedi.

Gündoğan, sözlerini şöyle noktaladı:

"İçinde bulunduğumuz sistem, borca dayalı para sistemidir. Önce bunun değişmesi gerekiyor. Bu değişinceye kadar da, şu andaki krizden hane halkını kurtarmak gerekiyor. Hane halkını kurtarmak için devlet olarak çalıştırdığınıza kur farkı zammı vereceksiniz. Kurdan etkilenmesini engelleyeceksiniz. Tabandaki insanlar, 'Devlet bize sahip çıktı' diyecek. Ardından, temel gıda maddelerini sübvanse edeceksiniz. Vergiler konusunda milleti sık boğaz etmeyeceksiniz. Edersen, kriz ortamı verirsin."