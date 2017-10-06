Erbakan'ın damadı: SP, Erbakan'ın yolunda değil

Milli Görüş’ün eski lideri Necmettin Erbakan’ın damadı Mehmet Altınöz, kira borcu nedeniyle mahkemelik oldukları Saadet Partisi’ni (SP), "Erbakan’ın temsilcisi ve yolunun takipçisi" olmamakla eleştirdi.

Başkanlığını Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın yaptığı Erbakan Vakfı’nın Mütevelli Heyeti Üyesi ve kira borcu nedeniyle SP’yle ilgili haciz sürecini başlatan ETAŞ AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı Altınöz, SP’yi bu olayda da Milli Görüş prensiplerine aykırı hareket etmekle suçladı.

Hürriyet’in haberine göre Altınöz, şunları söyledi: “Taraflar arasında devam eden hukuki süreç kiracımız tarafından siyasi bir malzeme haline getirilmiş ve Milli Görüş prensiplerine uygun davranmadıkları kamuoyu nezdinde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar, kira ilişkisinin söz konusu kiracı gibi siyasi malzeme haline getirilmemesi çekincelerimizden değil, Erbakan Hocamızın bizlere öğrettiği Milli Görüş terbiyesindendir.”

Altınöz, “Erbakan hocamızın vefat ettiği günden başlamak üzere; bugüne kadar binlerce samimi Millî Görüşçüyü görevden almak ve üyelikten silmek yoluyla dışlayan bir zihniyetin nasıl olurda bütün siyasi mücadelesi boyunca herkesi kucaklayan ve bir kişiyi bile kurduğu partilerinden uzaklaştırmayan Erbakan Hocamızın temsilcisi ve yolunun takipçisi olduğu iddia edilebilir. Keza Erbakan hocamızın vefat ettiği günden itibaren, başta Erbakan hocamız olmak üzere çok sayıda Millî Görüşçü dava erleri hakkında gerçek dışı ve mesnetsiz, bizce iftira niteliğinde söz ve iddiaları Türkiye’nin dört bir yanında ki teşkilat toplantılarında tekrarlayanların Millî Görüş fikriyatını ve Erbakan hocamızı temsil etmekten ne kadar uzak oldukları aşikâr olup tüm camiamız tarafından bilinmektedir. Söz konusu kiracımız; yine Millî Görüş prensiplerine aykırı hareket etmiş ve yine bu son olayda da bu fikriyatı temsil etmekten uzak olduğunu kamuoyuna bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.