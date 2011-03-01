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Politika

ERBAKAN'IN CENAZESİ, FATİH CAMİSİ'NE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

01 Mart 2011 12:16

-ERBAKAN'IN CENAZESİ, FATİH CAMİSİ'NE GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'da vefat eden eski başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenazesi, törenin yapılacağı Fatih Camisi'ne ulaştırıldı.  Atatark Havalimanı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracına konulan Erbakan'ın cenazesi, küçük bir konvoy eşliğinde trafiğe kapatılan sahil yolu güzergahından Fatih Camisi'ne getirildi.  Bu sırada cami çevresinde bekleyen vatandaşlar ve partililer, gözyaşları eşliğinde tekbirler getirerek cenazeyi karşıladı. Cenaze aracı, cami çevresinde yaşanan izdiham nedeniyle avluya giriş yapmak üzere bekliyor. Cenazenin gelişini bekleyen güvenlik güçleri ve Saadet Partili gençler, güvenlik koridoru oluşturdu. Öte yandan,  Fatih Camisi'nin ana kapısı, güvenlik güçleri tarafından yayalardan arındırıldı. Caminin bulunduğu caddeye giren ara sokaklarda da güvenlik güçleri barikat oluşturdu.

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