Erbakan'ın 6. partisi yolda

T24- Necmettin Erbakan, yeni bir parti kuruluşu için çalışmalarını hızlandırdı. “Huzur Partisi” adında kurulacak partinin kuruluş dilekçesi hafta içinde İçişleri Bakanlığı’na verilecek. 40 yıldır siyasetin içinde yer alan Erbakan, Milli Görüş çizgisindeki 6. partiyi kurdurmuş olacak.



Hafta sonunda yapılan il başkanları toplantısında ortaya çıkan sonuç, SP Genel Başkanı Numan Kurtulmuş’u rahatlattı. Nevşehir Kozaklı’daki bir otelde kamp şeklinde geçen toplantılar sonunda olağanüstü kongre isteyen il başkanı sayısı 10’u bulmadı. Buna karşın 60’ı aşkın il başkanı “Olağanüstü kongre partiye zarar verir; bu yolda devam edelim” dedi.



Habertürk Gazetesi'nden Hasan Öymez'in haberine göre, “Hocamıza saygısızlık gibi algılanacak adımlardan uzak duralım” diyen ortayolcu il başkanı sayısı ise 10-15’i geçmedi. İl başkanlarının Numan Kurtulmuş’a desteği, toplantı sonrasında hazırlanan bildiriye “İl başkanları olarak birlik ve bütünlük içinde Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin gösterdiği hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleriyle yansıdı.



AKSAÇLILAR GÖREVE

Necmettin Erbakan, kritik toplantı öncesinde il başkanlarına, “Ramazan ayı bitmeden olağanüstü kongre yapmalıyız. Kongre olmazsa yeni parti hazır” mesajını verdi. Erbakan’ın, istediği desteği bulamadığı il başkanları toplantısı ardından da, “Yeni partiyi kurun” talimatı verdiği öğrenildi.



“Huzur Partisi”nin Kurucular Kurulu’nda Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve kızı Elif Erbakan’ın yanı sıra Erbakan’ın yakın kurmayları Oğuzhan Asiltürk, Şevket Kazan, Ahmet Tekdal, Temel Karamollaoğlu, Mustafa Kamalak gibi “aksaçlı” diye tanımlanan isimler yer alacak.



Bu hafta içinde kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verilecek olan Huzur Partisi’nin adı Numan Kurtulmuş’un 2008 sonunda seçildiği kongre öncesinde de gündeme gelmişti. Ancak, Asiltürk, Erbakan’ın işaretiyle bu partiyi kurmaktan vazgeçmişti.





BİR SÜRE BEKLENECEK

Erbakan, Huzur Partisi’ni bir süre daha yedekte tutup, Milli Görüş tabanına, “Numan Kurtulmuş’tan kurtulmalıyız. Aksi halde SP, Milli Görüş partisi olmaktan çıkmıştır. Biz de kendi partimizle yola devam edeceğiz” baskısı yapacak. Bu süreçte, mahkemenin olaylı kongre ile ilgili vereceği karar beklenecek. Mahkemeden Erbakan’ın istediği yönde karar çıkmazsa, Erbakan yanlıları topluca SP’den istifa ederek, Huzur Partisi’ne geçecek.



İl başkanlarının Asiltürk tepkisi

İl başkanlarının Kurtulmuş’a desteğinin arkasında, Oğuzhan Asiltürk’ün SP kongresini mahkemeye taşımasının etkili olduğu konuşuluyor. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce, parti yönetimini kayyuma devretme kararı verebilecek bir durumun ortaya çıkması da, il başkanlarının tepkisini çekti. Şevket Kazan’ın CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile görüşüp Kurtulmuş’u devirmek için taktik aldığı iddiası da, olağanüstü kongre isteyenleri bu kararlarından vazgeçirmek için Kurtulmuş ekibi tarafından kullanıldı. SP tüzüğüne göre yeterli sayıda imza toplansa bile olağanüstü kongreye il başkanları ve GİK karar veriyor.

TEK ENGEL MAHKEME

İl başkanlarından “olağanüstü kongreye gitmeme” desteği alan Kurtulmuş rahatladı. Kurtulmuş, olaylı 11 Temmuz kongresinde kendi yaptığı GİK listesinden de “olağanüstü kongre” kararı çıkmasını beklemiyor. Ancak, Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kurultayı geçersiz sayıp yeniden kongre kararı verme ihtimalinin bulunduğu da SP kulislerinde konuşuluyor.