-ERBAKAN'I YÜZBİNLER UĞURLUYOR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Ankara'da vefat eden eski başbakanlardan, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın naaşı, cenaze nakil aracına konularak kortej eşliğinde defnedileceği Merkez efendi mezarlığı'na götürülüyor. Erbakan için Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının , Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan birer konuşma yaptı. Mehmet Görmez, konuşmasının sonunda, cami avlusundaki katılımcılardan üç kez helallik istedi. Katılımcılar da üç kez ''Helal olsun'' dedi. Necmettin Erbakan'ın eller üzerinde taşınan naaşına Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da el verdi. Erbakan'ın cenazesi ellerde taşınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracına konuldu. Erbakan'ın cenazesi kortej eşliğinde Fevzipaşa Caddesi, Akdeniz Caddesi, Vatan Caddesi ve Anıt Mezar'ı takiben Merkez Efendi Mezarlığı'na götürülüyor. -ÇİLLER: "28 ŞUBAT SÜRECİNDE BİRLİKTE İKTİDARDAYDIK" Erbakan'ın cenaze törenine katılmak üzere Fatih Camisi'ne gelen eski başbakanlardan Tansu Çiller, "28 Şubat sürecinde birlikte iktidardaydık ve kendisiyle birlikte bu sürece şahitlik yaptık. Bugün yakınlarına, ailesine, Saadet Partisinin çok değerli mensuplarına baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun'' dedi. Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Recai Kutan da Erbakan'ın herkesin üzerinde, milletin her ferdinin üzerinde emeği bulunan bir büyük olduğunu söyledi. Erbakan'a Allah'tan rahmet dilediğini belirten Kutan, ''Makamı cennet olsun. Temennim, inşallah onun arzu ettiği, gerek Türkiye'de gerek İslam aleminde, gerekse insanlık aleminde, en güzel gelişmeler olsun, onun her vesileyle müsaade ettiği adil bir dünya düzeni ve yeni bir dünya düzeni kurulsun'' dedi. Eski bakanlardan Mehmet Ağar da Türkiye'de insanlar hayatını kaybettikten sonra neye tekabül ettiğinin, neyin karşılığı olduğunun daha iyi anlaşıldığını dile getirerek, ''Keşke çok yıllar önceden anlaşılabilseydi ama buna rağmen yaptıklarıyla, yaşadıklarıyla, ortaya koyduklarıyla bugünün Türkiyesine dünyada meydana gelen olaylar karşısında ne ölçüde hizmet ettiği daha iyi anlaşıldı. Bu cenazedeki büyük katılımın, kendisine gösterilen büyük bir saygının altında yatan gerçek de bu olsa gerek. Allah gani gani rahmet eylesin'' diye konuştu. - ERBAKAN İÇİN ERZİNCAN'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI Erzincan'da, Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için gıyabi cenaze namazı kılındı.Erzincan Belediyesi tarafından yapılan anonslarla gıyabi cenaze namazına ilişkin bilgi verilirken, Camii Kebir bahçesinde, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. -ERBAKAN İÇİN İLKÖĞRETİMİNİ TAMAMLADIĞI TRABZON'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan için ilköğretimini tamamladığı Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Önceki gün vefat eden ve bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak olan Erbakan için kent merkezindeki İskenderpeşe Camisinde öğle namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı. Babasının Trabzon'da ağır ceza mahkemesi başkanı olmasından dolayı İlköğrenimini Bahçecik Mahallesi'ndeki Gazipaşa İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Erbakan için kılınan gıyabi cenaze namazına, Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı öncesi, şair olduğunu ifade eden Hacı Türkeş Hoca, bir kağıda yazarak çoğalttığı ''Başbakan Erdoğan'' başlıklı şiirini cemaate dağıttı. Hacı Türkeş Hoca'nın 5 kıtalık şiirinin son kıtasında şu dizeler yer alıyor: ''Sinop ilinde doğmuş Trabzon'da okul görmüş/Seksen beş yaşındayken gözlerini kapatmış/Bunca uğraş sonunda o da Hakk'a yürümüş, Mekanı Cennet ola din alimi Erbakan.''