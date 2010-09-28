-ERBAKAN'DAN DELEGELERE DAVET ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan, Saadet Partisi büyük kongre delegelerini, 3 Ekim Pazar günü Ankara'da düzenleyeceği, ''Olağanüstü Büyük Kongreye Hazırlık ve İstişare Toplantısına'' davet etti. Erbakan'ın basın danışmanınca yapılan yazılı açıklamada, ''Kongre Çağrı Heyetinin göreve başlamasının ardından Saadet Partisinde kongre çalışmalarına hız verildiği'' belirtildi. Kongre öncesinde Ankara'da 3 Ekim Pazar günü Büyük Anadolu Oteli'nde geniş tabanlı bir istişare toplantısının yapılacağı belirtilen açıklamada, ''Olağanüstü Büyük Kongre Hazırlık ve İstişare Toplantısı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda camiayı yakından ilgilendiren gelişmeleri değerlendirecek olan Milli Görüş Lideri Erbakan, katılımcıların görüş ve tekliflerini alacak'' ifadelerine yer verildi. Açıklamada, toplantıya delegelerin tamamının yanı sıra Yüksek İstişare Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel İdare Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin, bölge ve il sorumluları, il başkan ve müfettişleri, Kadın ve Gençlik Kolları Genel Merkez Başkanlık Divanı üyeleri, eski ve mevcut belediye başkanlarının katılacağı kaydedildi.