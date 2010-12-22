-ERBAKAN, TRABZON'DA SEÇİM MEYDANLARINA İNİYOR ANKARA (A.A) - 22.12.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, 26 Aralık'ta Trabzon'da seçim meydanlarına iniyor. Edinilen bilgiye göre, partisinin yeniden iktidar olması için seçmenlerden oy isteyen Erbakan, 26 Aralık'ta Trabzon'da, partisinin il kongresine katılacak ve burada yeni dönemin ilk seçim konuşmasını yapacak. Erbakan, daha sonra 20'ye yakın şehirde partisi tarafından düzenlenen mitinglere katılacak. Numan Kurtulmuş'un ayrılması ile Atatürk Spor Salonu'nda yapılan son kongrede, parti kurmaylarının yoğun isteği sonucunda genel başkanlık görevini kabul etmek zorunda kaldığını açıklayan Erbakan, Milli Görüş fikrini yeniden iktidar yapmak için ''Bismillah'' diyerek yola çıkacaklarını ifade etmişti. Erbakan, kendisine örnek aldığı Eyüb Sultan'ın (Eyüp El Ensari) türbesini ziyaret etmiş, burada Cuma namazını kılarak, seçim startını vermişti. -EYÜP EL-ENSARİ- Ebu Eyyüp Halid Bin Zeyd veya Ebu Eyyüp El-Ensari (576-645) Türkçe'de zaman zaman Eyüp Sultan olarak anılan Sahabe'den bir Müslüman. El-Ensari, Hz. Muhammed'i Mekke'den Medine'ye göç ettiği zaman evinde ilk misafir eden sahabedir. Bu sebeple kendisine bu olaydan sonra ''mihmandar-ı nebevî''de dendiği olmuştur. El-Ensari, 80'li yaşlarında İstanbul kuşatması sırasında şehit oldu. Vasiyeti üzerine İstanbul surlarının dibine gömüldüğüne dair bir rivayet vardır. Rivayete göre daha sonra Akşemsettin manevi keşif yoluyla mezarını bulur. Bugün adına bir türbe, kendi adı ile anılan Eyüp semtinde ise Eyüp Sultan Camisi bulunuyor.