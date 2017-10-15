Erbakan: Kurtuluş, Türkiye'nin öncülüğünde İslam birliğinin kurulmasından geçer

Aziz BİNGÖ/BİNGÖL, (DHA) - ERBAKAN Vakfı Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan\'ın siyasi yasaklı olmasına neden olan konuşmayı Bingöl\'de yaptığını belirterek, \"Kurtuluş, Türkiye\'nin öncülüğünde 2 milyarlık İslam aleminin bir araya toplanmasından geçer. Ya bunu gerçekleştireceğiz, ya da Büyük İsrail\'e vilayet olacağız. Başka seçenek yoktur\" dedi.

Erbakan Vakfı\'nın Bingöl Şubesi\'nin açılışına katılmak üzere Bingöl\'e gelen vakfın Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan\'ın siyasi yasaklı olmasına neden olan konuşmasını Bingöl\'de yaptığını hatırlattı. Dr. Erbakan, \"Bingöl ilinin başka bir önemi var. Milli görüş davası hareketi bakımından önemi var. Merhum Erbakan hocamız, siyasi yasaklı hale gelmesine neden olan tarihi konuşmasını Bingöl\'de yapmıştı. Yaptığı konuşmanın neticesinde bölge halkının, buradaki Kürt kardeşlerimizin hakkını savunmak üzere yaptığı konuşma neticesinde siyasi yasaklı hale gelmişti. O nedenle Bingöl\'ün ayrıca bir önemi vardır\" dedi.

Dr. Fatih Erbakan, açılışın ardından Bingöl Üniversitesi Konferans Salonu\'nda düzenlenen, \'Ümmet Kardeşliği\' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Dr. Erbakan, ABD Başkanı Trump\'u, \'Siyonizmin kovboyu\' olarak niteleyerek şunları söyledi:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızı\'n Amerika ziyaretinde Siyonizmin kovboyu olan Trump, bizim Cumhurbaşkanımız\'ın kulağına eğilip diyor ki, \'iyi ki geldiniz sayın Erdoğan. Sizinle birlikte yapacağımız çok iyi işler var\' diyor. Türkiye\'de bir kısım medya bundan gurur duydu. \'Koskoca Amerikan Başkanı Trump, Cumhurbaşkanımıza bir şeyler söyledi, bu ne şeref\' diye ağızları kulaklarına vardı. Trump\'un dediği, \'birlikte yapacağımız işler var\' lafı ne manaya geliyor, biliyor musunuz? Büyük İsrail hedefine ulaşılması. Büyük İsrail hedefine ulaşılması için başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin kullanılması, alet edilmesi. Arkasından Trump gitti, Ramazan ayında Suudi Arabistan\'a gezi yaptı. Orada yüz milyar dolarlık silah satışı anlaşmasını imzaladılar. Suudlularla beraber kılıç dansı yaptı. O yüz milyar dolarlık silah anlaşmasını neden yaptı biliyor musunuz? Suudlu Müslümanlar, kendilerini daha iyi korusunlar, dışardan gelecek tehlikelere karşı güçlü bir orduları olsun, buradaki Müslümanlar güçlensin diye silah satışı yaptı. Neden yapıyor? İsrail planının uygulanması için.\"

\'KÜRTLER, İSLAM KARDEŞLİĞİ BİLİNCİYLE HAREKET ETTİLER\'

Kürtlerin bölgede İslam Kardeşliği bilinciyle hareket ettiğini söyleyen Dr. Erbakan, \"Kürt kardeşlerimiz, asırlardır ümmet kardeşliği, İslam kardeşliği bilinciyle hareket ettiler. Türklerle, Araplarla siyonizme karşı mücadele ettiler, şehit düştüler. Bugün de, dış güçlerin, dünya siyonizminin bölme, parçalama ve yutma anlayışına karşı çözüm arayışımız, bin senelik tarihimizde olduğu gibi \'ümmet kardeşliği\' anlayışıyla olacaktır. Ümmet kardeşliğinden, İslam birliğinden bin senelik tarihimize dönmekten başka kurtuluşumuz yoktur. Büyük İsrail\'e köle olmak yerine, İslam birliğini kurarak lider ve güçlü bir ülke olmamız artık kaçınılmazdır. Her zamanki gibi söylüyoruz; AB\'nin, Amerika\'nın, İsrail\'in peşine katılıp, uydu ve köle olmak mı daha şerefli, yoksa Selahattin Eyyubi\'nin, Sultan Abdulhamit Han\'ın, Erbakan Hocamızın yolundan gidip İslam Birliği\'ni kurmak mı daha şerefli? Kurtuluş, Türkiye\'nin öncülüğünde, 2 milyarlık İslam aleminin bir araya toplanmasından geçer. Ya bunu gerçekleştireceğiz, ya da Büyük İsrail\'e vilayet olacağız. Başka seçenek yoktur\" şeklinde konuştu.

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