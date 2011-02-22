-ERBAKAN KURMAYLARINI HASTANEDE TOPLADI ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, bir süredir tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi'nde, seçim çalışmaları hakkında bilgi almak üzere parti kurmaylarıyla bir araya geldi. Erbakan'ın hastaneye yattıktan sonraki ilk görüntülerinin basına yansıdığı toplantıda, Saadet Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kamalak, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağda ve GİK Üyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Karaman da hazır bulundu. Toplantıda, seçim hazırlıklarının ele alındığı bildirilirken Erbakan, kamuoyuna ve partililere bazı mesajlar gönderdi. ''İnşallah milletimiz ve insanlık Saadet Partisi vasıtasıyla en kısa zamanda kurtuluşa kavuşacaktır'' diyen Erbakan, 12 Haziranda yapılması planlanan Genel Seçimin Türkiye için tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Bu tarihi seçim öncesi Milli Görüş camiasına büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Erbakan, bütün partilileri Saadet Partisi iktidarı için bütün güçleriyle çalışmaya davet etti. Erbakan, toplantıdaki konuşmasında şunları söyledi: ''Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli mesai arkadaşlarıma yaptıkları bu gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah milletimiz ve insanlık Saadet Partisi vasıtasıyla en kısa zamanda kurtuluşa kavuşacaktır. Hepinizin dualarını bekliyorum, Allah'a emanet olun.'' Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Kamalak da görüşmede, Erbakan'a siyasi faaliyetlerle ilgili bilgi verdiklerini belirterek, seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydetti. En son akademisyenlerle bir araya geldiklerini bildiren Kamalak, şöyle konuştu: ''Toplantıya 51 akademisyen katıldı. Çok değerli akademisyenlerimizin ülke meseleleri ve seçimlerle ilgili görüş ve düşüncelerini aldık. Oldukça faydalı bir toplantı yaptık. Bunun yanı sıra parti bünyesinde seçim çalışmaları kapsamında beş ayrı komisyon oluşturduk. Bu komisyonlar, ekonomi, işsizlik, yoksulluk, demokratikleşme gibi temel konularda raporlarını hazırlıyor. İnşallah bir daha ki toplantımızda hazırladığımız raporları zat-ı alinizle paylaşacağız.'' Diğer Genel Başkan Yardımcıları da kendi birimleriyle ilgili çalışmalar hakkında Erbakan'ı bilgilendirdi. Erbakan ise yapılan çalışmalardan dolayı toplantıya katılanlara teşekkür etti.