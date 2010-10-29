-ERBAKAN: ''KOLLARI SIVADIK, BESMELEYİ ÇEKTİK'' ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Türk halkının milli görüş kadrolarının iktidarını beklediğini iddia ederek, ''Kolları sıvadık, besmeleyi çektik, inşallah iktidara geleceğiz'' dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti. Kabulde, bir gazetecinin, ''Önümüzdeki günlerde seçim var. İktidara geleceğinizi söylüyorsunuz. Bu noktada diğer partilerle bir ittifak söz konusu mu?'' sorusu üzerine Erbakan, ''Türk halkı bizim iktidar dönemimizi özledi. Milli Görüş kadrolarının hizmetlerini özledi. Büyük kongremizi yaptık, şuurlandık ve çelikleştik. Kolları sıvadık, besmeleyi çektik, inşallah iktidara geleceğiz. Nasıl geleceğimizi hep birlikte göreceğiz'' diye konuştu. Bir başka gazetecinin, ''Bugün doğum gününüz ve aynı zamanda Cumhuriyet Bayramı neler söyleyeceksiniz?'' sorusuna da Erbakan, şöyle yanıtladı: ''Ben, bu konuda doğum günümü kutlayanlara latife ile şu cevabı veririm: 'Doğum günüm için Türkiye'nin her yerinde bu kadar merasime ne gerek var?' Ama şunu ifade etmek isterim ki Cumhuriyet Bayramı'nda doğmak insanı memnun eden bir husustur. Cumhuriyetin kendisi de bir doğuştur. Onunla birlikte doğmuş olmak bir sevinç kaynağıdır. İnşallah beraberce doğduğumuz Cumhuriyetimizi lider ülke yapacağız, yeni bir dünya kuracağız ve bütün ülkelerin önüne geçireceğiz.''