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Politika

Miras kavgasıyla gündeme gelen Erbakan kardeşler barıştı!

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın çocukları ölümünü ardınadan miras tartışmaları ile gündeme gelmişlerdi

10 Haziran 2012 19:24

Erbakan kardeşler, İstanbul'daki "Sinoplu Milli Görüşçüler Oluşumu"nca, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen programın sonunda sahneye çıkarak el ele poz verdiler.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın çocukları ölümünü ardınadan miras tartışmaları ile gündeme gelmişlerdi. Erbakan'ın büyük kızı Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Zeynep Erbakan, "mirastan payını yeterince alamadığını ve kardeşlerinin mal kaçırdığını" iddiası ile kardeşi Saadet Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Fatih Erbakan ve Rabia Elif Erbakan Altınöz ile eniştesi Mehmet Altınöz hakkında dava açmıştı. 
 
Erbakan kardeşler, İstanbul'daki Sinoplu Milli Görüşçüler Oluşumu'nca, Ahmet Cömert Spor Salonu'nda düzenlenen programın sonunda sahneye çıkarak el ele poz verdiler. 
 
Fatih Erbakan düzenlene programda bir konmuşma yaptı. Fatih Erbakan, konuşmasında, "İstanbul'da bugün sadık ve samimi Milli Görüşçüler adeta şaha kalkıyor. Biz sadıklardanız ve emanet ehliyiz. Biz gerçek Milli Görüşçüleriz" dedi. Erbakan, rahmetli babası ve Milli Görüşün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının ardından davalarına hizmet için sadık ve samimi Milli Görüşçülerle bu yola çıktıklarını kaydederek, "Bizler şuurlu Milli Görüşçüler olarak, kendi geleceğimiz için değil, Gazze'de amba rgo altında basit bir ilacı bulamadığı için annesinin kolunda hayatını kaybeden minik yavruların hesabını sormak için bu yürüyüşe çıktık. Milli Görüşçüler olarak bu mücadelede, Afrika'da bir tas çorba bulamadığı için açlıktan ölen yavruların derdini taşıdığımız için yürüyoruz. Babamızın emaneti olan Milli Görüş hareketi yolundan saptırılmadan en büyük zaferlere ulaşsın diye bu yürüyüşü yapıyoruz" diye konuştu. Programa, ayrıca çok sayıda partili katıldı. Program sonunda miras nedeniyel davalık olan Fatih Erbakan, Elif Erbakan Altınöz ve Zeynep Erbakan sahneye çıkarak el ele poz verdi. 

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