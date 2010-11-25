T24 LogoT24 Logo
Politika

ERBAKAN İSTANBUL'DA  İSTANBL (A.A) 

25 Kasım 2010 22:36

-ERBAKAN İSTANBUL'DA  İSTANBL (A.A) - 25.11.2010 - Saadet Partisi'ne Genel Başkan seçilmesinin ardından ilk kez İstanbul'a gelen Necmettin Erbakan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda bir grup partili tarafından karşılandı. Tarifeli uçakla Ankara'dan saat 19.40'da İstanbul'a gelen Erbakan'ı havaalanında partisinin İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer ile bir grup partili karşıladı.  Erbakan'ın VIP Salonu'ndan çıkışında partililer, ''Mücahit Erbakan'', ''İşte ordu işte komutan'' şeklinde slogan atarak Erbakan'a sevgi gösterisinde bulundular.  Genel Başkan seçilmesinin ardından ilk kez İstanbul'a gelen Erbakan, yarın Eyüpsultan Camisinde kılacağı cuma namazının ardından, burada halka hitaben bir konuşma yaparak 2011 yılı Haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimlerinin startını verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24