-ERBAKAN İSTANBUL'DA İSTANBL (A.A) - 25.11.2010 - Saadet Partisi'ne Genel Başkan seçilmesinin ardından ilk kez İstanbul'a gelen Necmettin Erbakan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havaalanı'nda bir grup partili tarafından karşılandı. Tarifeli uçakla Ankara'dan saat 19.40'da İstanbul'a gelen Erbakan'ı havaalanında partisinin İstanbul İl Başkanı Selman Esmerer ile bir grup partili karşıladı. Erbakan'ın VIP Salonu'ndan çıkışında partililer, ''Mücahit Erbakan'', ''İşte ordu işte komutan'' şeklinde slogan atarak Erbakan'a sevgi gösterisinde bulundular. Genel Başkan seçilmesinin ardından ilk kez İstanbul'a gelen Erbakan, yarın Eyüpsultan Camisinde kılacağı cuma namazının ardından, burada halka hitaben bir konuşma yaparak 2011 yılı Haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimlerinin startını verecek.