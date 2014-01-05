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Politika

'Erbakan Hoca’nın ekmeğini yediniz, şimdi o ekmek bitti... Sizi gidiler sizi…'

Mustafa Sarıgül, Çekmeköy'de yaptığı konuşmasında 'İstanbul’u çantada keklik görenler şimdi telaşlanmaya başladı' dedi, 'inançlara saygılı bir laik' olduğunu söyledi

05 Ocak 2014 17:29

CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mustafa Sarıgül, Çekmeköy'de vatandaşlara seslendi. Sarıgül, “Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan Hoca’nın ekmeğini yediniz. Şimdi o ekmek bitti… Sizi gidiler sizi…” diye konuştu.

İstanbulluların tamamını kucaklayacağını belirten Sarıgül, " İktidar diyor ki bana yurttaşlarımın yüzde 50'si lazım. Geri kalan ne yaparsa yapsın. O zaman ne oluyor. Allah korusun Taksim'de palalı gençler sokağa çıkıyor. Kadınlarımıza tekme atıyorlar. Ben bu meydandan söz veriyorum. Yurttaşlarımın yüzde 100'ünü kucaklayacağım" diye konuştu.

 

'Zannediyorlarki elektiriği keseriz, oyları değiştiririz'

 

"Sağolsunlar paraları çok. Televizyonlar da bilbordlarda öyle tanıtımlar yapıyorlar ki" diyen Sarıgül, "Demokrasilerde insanlar kendi dönemleri için düşünür. Bir de yazmışlar. 2023. Neredeyse 2030 yazacaklar. Siz sandıktan çıkacağınızı nerden biliyorsunuz. Ama şöyle biliyorlar. Zannediyorlar ki elektriği keseriz, oyları değiştiririz" ifadesini kullandı.

Kendisini destekleyenlerden sosyal medyada da destek isteyen Sarıgül, " 7 bin kişiyi görevlendirmişler. Maaşlı adamlar. Nerede Sarıgül çıksa maşallah 50 tane aynı isimle atıyorlar. Benimde gençlikten ricam şu: Sosyal medyada çok destek veriyorum. Yakında televizyonlarda  bizim burnumuzu bile göstermeyecekler. Çünkü benim yandaş medyam yok. Benim sadece Allah'ım ve sizler varsınız" dedi.

 

'30 Mart akşamı görüşürüz'

 

Sarıgül konuşmasında ayrıca şunları söyledi:

'‘CHP 50 yıldır iktidar olamadı’ diyenlere şöyle söyleyin: 30 Mart akşamı 20:30’da Taksim Meydanı’nda görüşürüz. Yol arkadaşlarınız iyiyse yol yakındır. Yol arkadaşlarınız kötüyse yol uzaktır. Allah’a şükür benim yol arkadaşlarım iyi. Sizler zapt edilemeyecek kadar büyük bir hareketsiniz.''

 

'Sizi gidiler sizi...'

 

İstanbul’u çantada keklik görenler şimdi telaşlanmaya başladı. Allah gani gani rahmet eylesin Erbakan Hoca’nın ekmeğini yediniz. Şimdi o ekmek bitti… Sizi gidiler sizi…

İnançlara saygılı bir aileden geliyorum. Ben Allahım’dan da, inançlara saygılı laikliğimden de taviz vermem. Mustafa Kemal Atatürk ‘ya istiklal ya ölüm demeseydi’ biz bu toplantıyı nasıl yapacaktık.

 

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