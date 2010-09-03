T24 - Kapatılan Refah Partisi'nin Genel Başkanı Necmettin Erbakan, "Hacca giden hacılarımız bile siyonizme çalışıyor" dedi, 12 Eylül referandumunda 'evet' oyu kullanacağını açıkladı.



Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Altınoluk Beldesi'ndeki yazlığında dinlenen Necmettin Erbakan, Ayvalıburun Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrasında, bahçedeki kameriyede oturup geleneksel sohbetini gerçekleştirdi.



Erbakan, mevcut dünya düzeninin Yahudilerin kontrolünde olduğunu ve bu düzenin yıkılıp yerine adil düzenin kurulması gerektiğini söyledi.



Irkçı emperyalizmin 350 yıldır bütün insanlığı sömürdüğünü vurgulayan Erbakan şöyle konuştu: "Siyonizm oynadığı üç kağıt oyunlarıyla bütün insanlığı soyuyor. Osmanlı durduruldu ve Siyonizmin hakimiyeti başladı. Şimdi biz tarihi, aslolan yoluna sokmanın mücadelesini veriyoruz. Faizci kapitalist sistem yıkılacak ve yeni adil bir düzen gelecek. Üç kağıt ekonomisi ile dünyayı dolandırıyorlar.



Yeşil dolar, Sarı Amerikan tahvili ve Beyaz Merkez Bankası kağıtları ile 20 trilyon dolar Amerika'nın elinde. Yeşil, Sarı ve Beyaz kağıtlarla üçkağıtçılık yapıyorlar. Dünya bu kapitalistlere çalışıyor.



Efendim şimdi ben hacca gideceğim. Bir Türk uçağı ile gideceğim ki, param Türkiye'de kalsın. Sen öyle zannediyorsun. Türk uçağına biniyorsun. Türk uçağı havalanıyor. Uçmak için ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) üyesi olması gerekiyor.



ICOO, Rockefeller denilen Yahudinin kuruluşu. Bilet parasının yüzde dokuzunu vermezsen üye olamazsın. Dünyada kim nereden nereye gidiyorsa, yüzde dokuz yahudiye ödüyor, ondan sonra bir yerden bir yere gidiyor.



'Efendim, ben Yahudiye para ödemek istemiyorum. Onun için hacca gemiyle gideceğim' dese, geminin açık denizlere açılması için loyd almak gerekiyor. Loydun yüzde dokuzu da Yahudiye veriliyor. Bu loyd hakkı da yahudinindir" diye konuştu.



Basın mensuplarının Numan Kurtulmuş'un yeniden başkanlığa seçildiği olaylı Saadet Partisi kongresinin ardından yaşanan gelişmelerle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Erbakan, "Müberek Ramazan'dayız. Güzel bir Ramazan kucaklaşması yaptık. Şimdi onu bunu karıştırmayın" dedi.



Erbakan, 12 Eylül referandumunda kullanacağı oyun rengi konusundaki soruya ise "Evet kullanacağız" karşılığını verdi.



Ayrıca, Erbakan'ın önceki yıllardaki konuşmaları sırasında yanında bulunmayan oğlu Fatih Erbakan'ın da bu kez babasının konuştuğu masaya oturması dikkati çekti.



Erbakan, daha sonra dinlenmek için korumaları eşliğinde yazlığına döndü.





