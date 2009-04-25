Erbakan: Ha Ali Veli, ha Veli Ali

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, ABD Başkanı Obama'nın, 24 Nisan ile ilgili olarak, 'soykırım' yerine 'büyük felaket' demesini, "Ha Ali Veli, ha Veli Ali" diye yorumladı.





Erbakan, İran ziyaretine ilişkin bilgi verdi ve gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını

yanıtladı.



"İran ve Türkiye'de bilahare D-8'ler ve diğer Müslüman ülkeler (D-60'lar) ile halkı ezilen diğer ülkelere (D-100'ler) teşmil edilmek üzere bir takım işbirliği merkezleri kurulmasına ihtiyaç vardır" diyen Erbakan, bu merkezlerin birbiriyle koordineli bir şekilde çalışmaları gerektiğini söyledi.



Erbakan, "Yeni bir barış ve saadet dünyasının kurulması için ilk adımları atmak üzere Türkiye'de Saadet Partisi, İran'da ise Ayetullah Harrazi'nin genel başkanlığını yaptığı partinin öncülük yapmasının uygun görüldüğünü" belirterek, "Hiç şüphesiz, yürütücülük görevini yapacak olan partilerin kendi ülkelerinin kanunları ve nizamları içinde çalışmalarının temel esas olacağı da bu

müzakerelerin tartışmasız ön şartı olarak kabul edilmiştir" dedi.



'Önce Milli Görüş gömleğini giysinler'



"Gündemde kabine revizyonu var, eski öğrencileriniz bir uyarınız olabilir mi?" sorusunu Erbakan, "Bir uyarımız lazım gelirse söyleyeceğimiz şey şudur; değişiklikten önce milli görüş gömleklerini giymeye bakın, yoksa değişiklik bir şey ifade etmez" diye yanıtladı.



Erbakan, "Ergenekon" soruşturmasına ilişkin bir soruya ise yargıya intikal ettiği gerekçesiyle yanıt vermedi.



Erbakan, "Ermenistan ile ilişkilerde son günlerde atılan adımlar olduğunun" belirtilmesini üzerine de, şunları söyledi:



"Bu tabii Amerikalıların arzusuyla yapılan bir husustur. Azerbaycan'a karşı yapmış olduğu büyük haksızlıkla, haksız işler ortada dururken Ermenistan ve Amerika emrediyor diye dostluk kurmak yanlış bir politikadır. ABD'nin diğer emirleri yerine getirildiği gibi bu emir de yerine getiriliyor ne yazık ki.

Biliyorsunuz her seferinde kendilerini ikaz ediyoruz. Bir kere daha bu münasebetle ikaz ediyoruz ki önce Ermenistan tarafından, Azerbaycan'a karşı gerekenler yerine getirilsin. Ondan sonra ancak kendileriyle konuşulabilir. Yoksa Azerbaycan bizim en yakın kardeş ülkemiz, bizim devamımız sayılır."





Necmettin Erbakan, "ABD Başkanı Obama, 24 Nisan ile ilgili olarak, 'soykırım' demedi, 'mezalim' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Ha Ali Veli, ha Veli Ali" diye yanıtladı.



İran'ın, ABD Başkanı Obama ile ilgili görüşünün ne olduğuna ilişkin soru üzerine Necmettin Erbakan, "İran'ın görüşü 'bekle gör' görüşü. Sözlere aldanmıyorlar. Fiilen ne yapacak ona bakıyorlar. Bunda da çok haklılar çünkü tatlı sözler bir şey ifade etmiyor. Obama'nın çevresi de malum o sebepten dolayı fevkalade dikkatli olmak lazım geliyor" dedi. (aa)