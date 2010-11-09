Erbakan: Erdoğan siyonizmin kasiyeri oldu

T24 - Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Başabakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e ağır eleştiriler yöneltti.



Almanya’nın saygın gazetelerinden Die Welt’e konuşan Erbakan, Başbakan Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Gül için “Onları bazı dış güçler buraya getirdi. Şu anki dünya düzeninin; ırkçı, Siyonist emperyalizmin, insanları köleye çeviren güçleri.



Batılı, Siyonist dünya düzenine bilmeden destek oluyorlar. Yaptıklarının çoğu yanlış. Vergiler ve borçlarla Siyonistlere para kazandırıyorlar.





'Erdoğan siyonizmin kasiyeri oldu'



Erdoğan siyonizmin kasiyeri oldu. O benim öğrencimdi. Ona yapması gerekenleri söyledim, ama dediklerimi yapmadı. Şimdi amacımız onu devirmek. Efsane Başbakan geri dönüyor” dedi. Desteklerinin yüzde 15 olduğunu öne süren Erbakan, hükümetin yaptığı “nadir doğrulardan biri” olarak Haynünnisa Gül’ün türbanla resepsiyona katılmasını gösterdi. Ancak bunun dışında AB'ye girmeye çalışmak ve faizin geçerli olduğu Siyonist düzene uymak gibi birçok hata yaptığını söyledi.



Erbakan gelecek yıl seçimleri kazanacağını da söyledi.





