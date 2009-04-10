Erbakan aktif siyasete döndü

'Rasmussen üzerinde konuşmaya gerek yok'

Kurul üyeleri kimlerden oluşuyor?

Yüksek İstişare Kurulu nedir?

Erbakan’ın yasağı nasıl kalktı?

‘Kayıp trilyon' davasından mahkum olan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından cezası affedilen eski Başbakan ve kapatılan Refah Partisi'nin (RP) son genel başkanı 83 yaşındaki Necmettin Erbakan, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında hedeflerini şöyle açıkladı:- 5237 saylı kanuna göre: Bir kişi herhangi bir cezaya makkum olduğu takdir, seçilmekten yoksun bırakılabilir. Seçme ve seçilme haklarından da mahrum bırakılabilir. Ancak bu ceza bittiği zaman yasak da kalkar.- Tam 11 yıl sonra tekrar normal bir vatandaş olma hakkına kavuşmuş oluyorum.- Dış güçler bizim çalışmalarımızı engellemek için ellerinden geleni yapmıştır. Biz Allah'ın yardımızyla insanlığımızın ve Türkiye'mizin hizmeti için elimizden geleni yapma düşüncesindeyiz.- Dış güçler sizden daha çok merak ediyor. Şimdi Ne olacak diyorlar? Yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya için bu zamana kadar nasıl çalışıldıysa bundan sonra da daha da büyük gayretle çalışacağız.- Bu çalışma nasıl yapılacaktır. Bunun için 29 Mart seçimlerine göz etmek gerekiyor.- 29 Mart seçimlerinden en fazla oy kazanan parti Saadet Partisi'dir. Bu rakamlar bize çok büyük manalar ifade etmektedir.- Saadet Partisi bu seçimlerde büyük bir başarı göstererek belediye sayısında büyük artış göstermiştir. Urfa ili birçok belediye ve belde kazanmıştır.- 29 Martta oy 2 milyon 61'e çıkmıştır. Seçmen sayısı yüzde 14 artarken Saadet Partisi'nin oy oranı yüzde 200'den fazla artmıştır.- 2004'de hiç belediye kazanamayan Saadet Partisi 29 Mart seçimlerinde Şanlıurfa ilini kazanmıştır. 2004'de aldığı 12 ilçeyi 29 Martta 26'ya çıkarmıştır. Bu şekilde Saadet Partisi genel seçimler için halkımızdan işareti almıştır.- Çeşitli mekanizmalar kullanıyorlar. Milleti kendi başına bırakmıyorlar. Dış güçler halkı alet ediyor. Siz seçtiniz diyor. Partilerin birine para veriyorsun, ötekine vermiyorsun. Başka parti yokmuş gibi gösteriyorsunuz. Bu şartlar altında millet serbest mi sanıyorsunuz. Milletin gerçekleri öğreneceği vakit gelmiştir.- Önümüzdeki dönemde Milli Görüş'ün iktidarı için teşkilatlanma çalışmaları yaparken öbür taraftan milletimizi uyandırma çalışması yapacağız. Milletimizi uyaracağız. Yeni bir dünya kurulması çalışmalarımızı da bütün gücümüzle yürüteceğiz.- İktidar oluyorsunuz, hizmetler yapıyorsunuz ama entrikalarla indiriliyorsunuz. Yeniden iktadara gelirseniz aynı oyunlara karşı tedbiriniz nedir. 40 yıllık tecrübe ile geliyoruz. Artık bizi etkileyemeyeceklir. Dış güçler bir daha bu oyunları yapamayacak şekilde yeni bir dünya kurulacak. Biz sadece partilere karşı iktidar olmuş değiliz. Dünyayı eline geçirmeye çalışan zihniyete karşı yeni bir dünya için çabalıyoruz. Biz öteki partilere benzemeyiz.- Sadece en fazla oyu almamız yetmiyor. Milletimizin aldatılmasını engellemek de bizim görevimiz. Bulunduğumuz noktada yumuşak karın mı olacağız yoksa... üçüncü şahlanış hamlemizde yerimi alacağız.- Şimdi ne olacak: Yeni bir dünya kurulacak, yaşanabilir bir Türkiye kurulacak.Sıfatınız ne olacak derseniz, "Kapıda yazılan levhanın kıymeti yoktur. temennimiz duamız budur. Türkiye ve insanlığın kurtuluşu buna bağlıdır. İnanıyorsanız zafer sizindir.- Biz NATO'yu Sovyetler'e karşı kurmuştuk. Sovyetler dağıldı. Şimdi NATO'yu lağ mı edeceğiz?Sovyetelr ortadan kalktığına göre yeni bir düşman olmalı. O da İslam'dır dedi ve Haçlı seferini başlattı 20. yüzyılda.- NATO, Bosna HErsek'te müslümanlar hakim olmasın diye çalışmıştı- Bunlar olurken Rasmussen genel sekreter oldu- Rasmussen üzerinde konuşmaya gerek yok- İnsan hiç değilse bu 5 hususta söz verdiyse önce sözlerini yerine getirsin sonra yapalım demek gerekir- Bu çocukluğu yaptılar, o da sözlerini yerine getirmeyecek.- Milli Görüşün önüne durulmaz. Milli görüş haktır, işbirlikçiler batıldır- Milli görüş bu milletin kendisidir. Onlar taklitçidir.Elbette aktif olacağız. Efendim siyasete girdim çıktım diyemeyiz. Bu bizim inancımızın gereği.Bundan önceki yasaklar kalkmıştır. Dolayısıyla hiç bir siyasi yasak yoktur. Her türlü siyasi haklar iade edilmiştir. Biz davanın neferiyiz. Kapının önüne ne yazarsanız yazın.Önceki dönemde siyasi parti liderleri bir araya gelir televizyonlarda toplantılar yapıyor ve mağduriyetleri dile getiriyorlardı. Bu toplantılar rahatsız ediyordu. Trafolar patlıyordu. Biz Lice'de halkı nasıl karın üzerine yatırırsınız dediğimizde Valiye telefon açıyorlardı. Ama halk ne olduğunu biliyorlardı. Köy boşaltılıyordu niye boşalttınız diyorduk çığ tehlikesi nedeniyle diyorlardı. Ama en yakın dağ 30 kilometre mesafede. Milli Görüş bu milletin kendisidir."Allah selamet versir canıyla kanıyla çalışan bir parti. Saadet Partisi'ne oy veren herkes aynı şekilde bu davaya gönül vermiştir. Numan Bey de dahil.Obama'nın ziyareti rahatsız ediciydi. Söylediği sözlere baktığınız zaman... Emperyalizmin gölgesinde bir ülke Amerika. Onların da hakkını biz vereceğiz. Amerikalıların da hakkını biz verceğiz. Bunun için bir an evvel ecdadımızın mücadelesini verdiği bir dünya düzenini kurmak zorundayız.Eski SP Genel Başkanı Recai Kutan, Yasin Hatipoğlu, Oğuzhan Asiltürk, Ahmet Tekdal ve Şevket Kazan gibi Milli Görüş’ün ağır topları bulunuyor.Daha önce 'gayrı resmi' olarak 'akil adamlar' adıyla etkinlikte bulunan Yüksek İstişare Kurulu, SP'nin geçen ekimde yapılan ve Numan Kurtulmuş'un genel başkan seçildiği büyük kongresinde resmiyet kazandı. Olağanüstü yetkilerle donatılan kurul, eski SSCB'deki 'Politbüro'yu çağrıştırıyor. 'Genel Başkan üstü' yetkilerle donatılan kurul, SP tüzüğünde yapılan son değişiklikle, 'genel başkanlığa aday gösterme' yetkisini de kazandı.Erbakan'ın elinden alınan memnu hakları 'Kayıp Trilyon davasında aldığı cezaya ilişkin hükmün kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl 4 aylık süre içinde yeni bir suç işlemediği ve iyi hali gözlemlendiği' için mahkemece iade edildi. Erbakan, bugüne kadar üç kez siyasi yasaklı ilan edildi; 12 Eylül 1980 darbesiyle, 28 Şubat 1997 sürecinde Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi'ni kapatmasının ardından ve 'Kayıp Trilyon' davası ile. Erbakan isterse adli sicil kaydındaki sabıkasını da sildirebilecek.