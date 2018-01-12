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Erbaa'da şap karantinası

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarı, Tanoba beldesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle kapatıldı

12 Ocak 2018 15:23

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Erbaa ilçesindeki hayvan pazarı, Tanoba beldesinde tespit edilen şap hastalığı sebebiyle kapatıldı.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, ilçeye 12 kilometre uzaklıktaki Tanoba beldesinde yaptığı kontrollerde bazı büyükbaş hayvanlarda şap hastalığı bulunduğu tespit etti. Bunun üzerine İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu 3 kilometre yarıçapta koruma alanı, 10 kilometre yarı çaptaki alanı ise gözetim bölgesi olarak ilan ederek, hastalık sona erene kadar bütün hayvan hareketlerini yasakladı. Komisyon, hastalık sona erip karantina ve kordon tedbirleri kaldırılıncaya kadar ilçe hayvan pazarını da kapattı.

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