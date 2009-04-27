Eray yüzünden Türkiye'ye dönüyorlar

Almanya’nın başkenti Berlin'de teneffüste okul arkadaşına ``Silahım olsa, rastgele tararım'' diyen oğulları yüzünden huzuru kaçan Koyuncu ailesi Türkiye'ye kesin dönüş yapıyor.



Aile, ilk olarak olaya sebep olan 11 yaşındaki Türk öğrenci Eray Zafer'i Ankara'daki Albay dayısının yanına gönderdi.



Berlin'de ilkokul öğrencisi olan Eray Zafer Koyuncu'nun ailesi oğullarının okulda teneffüs sırasında bir arkadaşına ``Silahım olsa, sıkar, rastgele tararım'' demesi yüzünden kabus dolu günler yaşamıştı. Polis tarafından evleri aranan, 11 yaşındaki oğulları sorgulanan ve çevreden tepki gören aile, çareyi oğullarını Ankara'daki Albay dayısı Yusuf Bilgin'in yanına göndermekte buldu.



Yalova'da evi olan anne Neriman Bilgin Koyuncu'nun yine Yalova'da olan ve ismini açıklamak istemeyen yakınlarının verdiği bilgiye göre, Koyuncu ailesi yakında Türkiye'ye kesin dönüş yapacak.

