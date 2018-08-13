Erasmus öğrencisini taciz eden erkek ‘pişmanım' dedi, cezası ertelendi

Erasmus öğrencisi bir kadın, İzmir’den Eskişehir’e dönerken bindiği otobüste M.Ö. isimli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakıldı. İki yıl hapis cezası alan M.Ö.’nün cezası, duruşmadaki davranışlarından ötürü önce indirildi, pişman olduğu için de ertelendi.

Yurt dışından Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ne Erasmus kapsamında gelen bir kadın öğrenci, bir arkadaşı ile birlikte İzmir’e gitti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre dönüş yolunda otobüste seyahat eden kadın, M.Ö. isimli bir erkek tarafından cinsel tacize maruz bırakıldı.

Uyurken tacize uğraması üzerine uyandığını ve arkadaşına olanları anlattığını belirten kadın, o anları şöyle anlattı:

“Muavini çağırdık. O sırada adam korktu ve koltuğun arasından yaklaşarak, sessiz şekilde ve heyecanla ‘I’m Sorry, I’m sorry’ diye özür diledi. Uygun bir koltuğa geçtik. Olay anına kadar sanıkla aramızda diyalog geçmedi. Arkaya dönme ve bakma gibi bir durumum olmadı.”

"Uykuda neler olduğunu bilmiyorum"

Otogarda indiklerinde M.Ö.’nün hızlı adımlarla uzaklaştığını söyleyen kadın, “‘Kaçıyor’ diye gösterdim. Arkadaşlarım koşup polis noktası önünde yakaladılar. O sırada adam bizlerden özür diliyordu” dedi.

Yakalanan M.Ö.’nün Eskişehir’de bir lisede öğretmen olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Suçunu inkar eden M.Ö., ifadesinde, “Yolda uyku halindeydim, seslenmelere uyandım. Acaba uykudayken elim dokunmuş olabilir mi diye ‘Sorry’ diyerek, bu durumu anlamaya çalıştım. Uykuda neler olduğunu tam bilmiyorum” diye konuştu.

M.Ö. hakkında Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Cinsel saldırı suçundan iki yıl hapse çarptırılan M.Ö.’nün, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezası bir yıl sekiz aya indirildi.

Ardından da M.Ö.’nün cezası, ‘pişman olduğunu’ söylemesi üzerine iki yıl süreyle ertelendi.

‘Pişmanım’ ifadesine cezasızlık

Gerekçeli kararda, istismarı sıcağı sıcağına gören şahitlerin beyanına göre tacizin gerçekleştiği kaydedilerek, şöyle denildi:

“Olaydan hemen sonra heyecanlanan ve ağlayan mağdurenin böyle bir sarkıntılık suretiyle cinsel saldırıya maruz kaldığı ve arka koltukta oturan sanık tarafından gerçekleştirildiği, sanığın sürekli ‘Sorry sorry’ diyerek ağlayan mağdureden özür dilediğine dair şahit beyanlarının olayı doğruladığı…”