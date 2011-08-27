Er Uğur Kantar TBMM'de görüşülecek





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Kuzey Kıbrıs’ta askerlik yaparken "disko" denilen disiplin koğuşunda gördüğü işkence nedeniyle komalık olan er Uğur Kantar’la ilgili olaya TBMM el koydu. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, Milli Savunma Bakanlığı’na yaşanan süreçle ilgili üç maddelik soru yönlendirdi. Üstün, “Er Uğur Kantar hangi nedenle ve kaç gün disiplin cezasına çarptırılmıştır” dedi.



Bakanlığı gönderilen yazıda, er Uğur Kantar’la ilgili basında çıkan iddialara yer verilerek şöyle denildi:



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde askerlik vazifesini yerine getirirken, askeri disiplin koğuşunda üstlerinin emriyle dövüldüğü, başının duvarlara vurulması, aç ve susuz bırakılma, sandalyeye kelepçeyle bağlanarak saatlerce güneşte bekletme biçiminde işkence ve kötü muameleye maruz bırakılarak komaya girdiği ve halen Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde yoğun bakımda olduğu yönünde haberler yayınlanmıştır”

‘İvedikle bilgi bekliyoruz’



Komisyon, işkence iddialarıyla ilgili çizdiği çerçeveye yanıtlanmasını istediği soruları ekledi. “İvedilikle bilgi verilmesi” ricasında bulunan komisyonun Milli Savunma Bakanlığı’ndan yanıtını beklediği sorular şöyle:



-Er Uğur Kantar, hangi nedenle ve kaç gün disiplin cezasına çarptırılmıştır? Disiplin koğuşuna alınmadan önce ve ceza bitiminde sağlık kontrolü raporları ne yöndedir?



-Disiplin koğuşunda sürekli olarak görev yapanların unvanları nelerdir? Erat dışında koğuşta görevli uzman çavuş veya astsubay bulunmakta mıdır?



-Adı geçenin GATA’da tedavi altına alınmasına kadar ki olaylar zinciri nasıl gelişmiştir? Haberlerdeki işkence ve kötü muamele iddiaları doğrumudur? Söz konusu iddialar doğruysa olayın her kademedeki sorumluları hakkında ne tür işlemler tesis edilmiştir?

Üstün: Kötü muameleye göz yumamayız



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, kötü muamele ve işkence iddiaları üzerine er kantar olayında hemen devreye girdiklerini ve iddialarla ilgili bakanlığa yazı gönderdiklerini söyledi. İnsan haklarına aykırı kötü muamele, işkence gibi tutumlara göz yummayacaklarını anlatan Üstün, “Bakanlıktan gelecek yanıt önemli. Kamu kurumları, komisyonumuzdan gönderilen yazılara ve istenilen bilgilere büyük bir dikkat gösteriyorlar” dedi.

NE OLMUŞTU:

Kıbrıs Gazi Magosa’da 28. Tümen, 61. Alay 3. Tabur 9. Bölük’te askerliğini yapan er Uğur Kantar’ın, içtimaya geç kaldığı gerekçesiyle önce “disko”ya atıldığı ardından da komalık oluncaya kadar dövüldüğü kamuoyuna yansıdı. Ankara GATA’da tedavi altına alınan Kantar’ın babası Aydın Kantar, oğlunun başına gelenlerle ilgili, “Başını duvarlara vurmuşlar, üç gün aç susuz bırakmışlar, sandalyeye kelepçeyle bağlayarak saatlerce güneşte bekleterek dövmüşler” dedi. Er Uğur Kantar, terhisine beş gün kala 25 Temmuzda koma vaziyette Ankara GATA'ya kaldırıldı.

