-ER ONUR KOÇ'UN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 10.11.2010 - Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkez Komutanlığında silahla vurularak ölen piyade er Onur Koç'un cenazesi İstanbul'da toprağa verildi. Onur Koç için, Ataköy 5. Kısım Merkez Camisi'nde öğle vakti düzenlenen törende, Onur Koç'un babası Yusuf, annesi Nuray ve kardeşi Şeyda Koç taziyeleri kabul etti. Törene, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar, İstanbul Merkez Komutanı Tuğgeneral Muhittin Yenikeçeci, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şahin Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge, Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen ile vatandaşlar katıldı. Törende basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koç'un eniştesi Şahin Bilir, basında suç duyurusunda bulunacaklarına ilişkin haberlerin spekülasyon olduğunu, hiçbir şekilde şikayetçi olmayacaklarını söyledi. Kendilerine şehit yeri ayırdıkları için yetkililere teşekkür eden Bilir, ''Bu bir kazadır, hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve askeri yetkililere teşekkür ediyoruz'' dedi. Onur Koç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınmasının ardından askerlerin omuzlarında taşınarak, cenaze marşı eşliğinde top arabasına konuldu. Tören yürüyüşünden sonra cenaze aracına konulan Koç'un naaşı, Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.