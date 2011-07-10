-ER MEYDANI'NDA HEYECAN SÜRÜYOR EDİRNE (A.A) - 10.07.2011 - 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Er Meydanı'nda güreşler 3. gününde devam ediyor. Deste, orta ve başaltı boylarda başlayan çeyrek finallerinde davul zurna eşliğinde güreşen pehlivanlar, yarı finale çıkmak için mücadele veriyor. Baş boyunda güreşecek 8 pehlivan kuraları saat 12.00'de çekilecek. Dün rakibi Fatih Atlı'ya sürpriz bir şekilde yenilen son iki yılın başpehlivanı Mehmet Yeşil Yeşil, bu yıl da şampiyon olarak güreşleri tamamlamış olsaydı değeri yaklaşık 200 bin lira olan altın kemerin sahibi olacaktı. Güreş otoriteleri son yılların en güzel güreşlerinin yapıldığını belirttikleri bu yılki güreşlerde Recep Kara, Ali Gürbüz ve Osman Aynur'u favori olarak gösteriyorlar.