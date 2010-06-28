Er Meydanı pehlivanını buldu

T24 - 649. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil oldu.





649. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılan başpehlivanlık final müsabakasıyla sona ererken, Mehmet Yeşilyeşil ile Ali Gürbüz'ün final mücadelesinde gülen taraf Antalyalı ve geçen yılın altın kemer sahibi Mehmet Yeşilyeşil oldu. Mehmet Yeşilyeşil puanlama güreşinde de üstünlük sağlayamadığı rakibini yaklaşık 1 saat 20 dakika süren mücadele sonunda altın puanla yenerek kemerin sahibi oldu.



Sarayiçi'nde yapılan final güreşinde Antalya Belek Belediyesi'nin iki pehlivanın mücadelesinde tribünleri dolduran güreşseverler Ali Gürbüz'e destek verirken, sakin görüntüsü ve kontrollü mücadelesiyle Mehmet Yeşilyeşil aynı zamanda takım arkadaşı da olan Ali Gürbüz'le 30 dakikalık normal sürede yenişemediler. Seyircilerin Mehmet Yeşilyeşil'e tepkisi, yuh ve ıslıkları sonrası hakemler normal süresi 35 dakika olması gereken güreşi 30 dakikada tamamlayarak puanlamaya geçtiler.



30 dakikalık normal sürede durgun geçen final mücadelesi puanlamada da devam ederken, iki pehlivan 15 dakikalık puanlama güreşinde de üstünlük sağlayamadılar. Altın puan uygulamasında Mehmet Yeşilyeşil Ali Gürbüz'ü 1 - 0 yenerek altın kemerin sahibi oldu. Tribünler ise Ali Gürbüz için uzun süre tezahürat yaptılar. Mehmet Yeşilyeşil'e ise tepki gösterdi.





Finale giden yol



649. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlığı için Mehmet Yeşilyeşil ile Ali Gürbüz finale gelene kadar 4 pehlivanı safdışı bıraktılar. 53 pehlivanın altın kemer için verdiği mücadelede rakiplerinin sırtını yere getirerek finale adını yazdıran Mehmet Yeşilyeşil ile Ali Gürbüz dayanıklılıklarıyla da dikkat çektiler.



Başpehlivanlık güreşlerinin iddialı ismi ve geçen yılın ardından bu yıl da başpehlivan olan Mehmet Yeşilyeşil, sırasıyla Ender Erişli, Kadir Ergin, Recep Kara ve yarı finalde de Sermest Bulut'u yendi.



Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Ali Gürbüz 2008'de birinci ve ikinci olarak birlikte başpehlivanlığa yükseldikleri, Serhat Gökmen'i puanlamada 2 - 0'la geçerek adını finale yazdırdı. Gürbüz finale gelene kadar ise Osman Özgün, Güngör Ekin ve Gökhan Arıcı'yı yenerek yarı finale kalmıştı.



Başpehlivanlık güreşlerinin ardından yapılan kemer takma töreninde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, başpehlivan Mehmet Yeşilyeşil'in altın kemeri ile dereceye giren diğer başpehlivanların madalyalarını taktı.







