-ER MEYDANI GÜREŞLERE HAZIR EDİRNE (A.A) - 01.07.2011 - Bu yıl 650'ncisi yapılacak Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası'nda, yağlı güreş müsabakaları 8 Temmuz 2011 Cuma günü başlayacak. Alınan bilgiye göre, 8 Temmuz Cuma günü Kırkpınar ağası Seyfettin Selim'in Edirne Belediye Binası önünde, Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve diğer yetkililer tarafından karşılanmasından sonra oluşturulan kortej Atatürk anıtına gidecek. Anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasından sonra İstiklal Marşı ve Kırkpınar marşı belediye bandosu tarafından çalınacak. Kortej daha sonra, pehlivanlar Çömlekköy'lü Kara Emin ve Adalı Halil'in mezarlarının bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na giderek, kabirlere çiçek koyacak. Selimiye Camii'ndeki mevlit sonrası saat 18.30'da Sarayiçindeki ''Er Meydanı''nda güreşlerin açılış töreni yapılacak. Güreşler, baş boy haricinde 8 Temmuz Cuma günü saat 09.00'dan itibaren başlayacak. Cumartesi ve pazar günleri ise tüm boylarda güreşler yapılacak. -ER MEYDANI- Edirne Belediyesince tertiplenen Tarihi Kırkpınar Güreş ve Kültür Etkinlikleri Haftası, Edirne'nin en önemli mesire yerlerinden biri olan Sarayiçi mevkisindeki sahada yapılıyor. 1985 yılına kadar ''Salaşpur'' denilen sazdan yapılma tribünlerle çevrili Er Meydanı'nın, dönemin başbakanı merhum Turgut Özal'ın talimatıyla yenilenmesine başlandı. İlk etapta şeref tribünü ve şehir yönüne doğru olan tribünler yıkılarak betonarme şekilde yeniden yapılırken, üstü uzay çatı ile kapatıldı. 1992 yılına kadar geçen sürede tribünlerin hakem kulesi tarafındaki bölümü eski halinde hizmet verirken, o yıl Kırkpınar'a gelen dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in talimatıyla buranın da yapımı için çalışmalar başlatıldı. İhalenin ardından başlanan tribün yapımı 1996 yılında bitirildi ve 25 bin izleyici kapasitesiyle Sarayiçi Er Meydanı bugünkü haline getirildi. Edirne'nin en büyük kültür, spor, sanat organizasyonu olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri ve Kültür Etkinlikleri Haftası 1 hafta süreyle Edirne'ye olağanüstü bir canlılık kazandırıyor. Dünyanın ve yurdun dört bir yanından gelen çok sayıda izleyici, basın mensubu, halk oyunları ekipleri, sanatçılar, diplomatlar ve devlet adamları Kırkpınar'a renk katıyor.