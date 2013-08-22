Wikileaks mahkûmu Manning: Kadın olmak istiyorum

Çarşamba günü Wikileaks'e gizli belge sızdırmaktan ötürü 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikalı er Bradley Manning, çocukluğundan beri kendisini kadın olarak hissettiğini ve en kısa zamanda hormon tedavisine başlayarak kadın olmak istediğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Manning'in avukatı David Coombs müvekkilinin yedi yıl hapiste kaldıktan sonra şartlı salıverilebileceğini ifade ediyor.

Manning aldığı hapis cezasını Kansas eyaletinde çekecek. Avukat Coombs Manning'in hormon tedavisine izin vermesi için hapishane yönetimine hukuki başvuruları yapacaklarını belirtti.

25 yaşındaki Manning'in neden böyle bir açıklamayı şimdi yaptığı sorularına ise Coombs şöyle cevap verdi: "Chelsea bazı şeylerin davanın gölgesinde kalmasını istemedi."

Aralarında Manning'i tedavi etmeye çalışan terapistlerin de olduğu Manning adına mahkemede tanıklık eden kişiler, genç askerin kadın olmak istediğini belirtmiş, cinsiyet kimliği konusunda yaşadığı sorunların psikolojik sağlığını etkilediğini ifade etmişti.

Genç asker geçen ay casusluk, hırsızlık ve bilgi-işlem düzenlemlerine karşı gelmek gibi 20 ayrı iddiadan suçlu bulunmuştu.

Bunun üzerine savcılık, Manning'in 60 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Julian Assange liderliğindeki ifşaat sitesi Wikileaks'e sızdırılan kayıtlar içinde, askerin görev yaptığı Irak'taki saha raporları ve binlerce diplomatik yazışma yer alıyor.

Manning ise bu kayıtları, Amerikan dış politikasının ve ordusunun tartışmaya açılması için ifşa ettiğini savunmuş ancak savunması 35 yıl hapis cezasına çarptırılmasını önleyememişti.