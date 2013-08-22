T24 LogoT24 Logo
Dünya

Wikileaks mahkûmu Manning: Kadın olmak istiyorum

ABD'nin gizli belgelerini sızdırmaktan mahkûm edilen Bradley Manning hayatını kadın olarak sürdürmek istediğini ve Chelsea ismini almayı dilediğini ifade etti

22 Ağustos 2013 21:12

Çarşamba günü Wikileaks'e gizli belge sızdırmaktan ötürü 35 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikalı er Bradley Manning, çocukluğundan beri kendisini kadın olarak hissettiğini ve en kısa zamanda hormon tedavisine başlayarak kadın olmak istediğini belirtti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Manning'in avukatı David Coombs müvekkilinin yedi yıl hapiste kaldıktan sonra şartlı salıverilebileceğini ifade ediyor.

Manning aldığı hapis cezasını Kansas eyaletinde çekecek. Avukat Coombs Manning'in hormon tedavisine izin vermesi için hapishane yönetimine hukuki başvuruları yapacaklarını belirtti.

25 yaşındaki Manning'in neden böyle bir açıklamayı şimdi yaptığı sorularına ise Coombs şöyle cevap verdi: "Chelsea bazı şeylerin davanın gölgesinde kalmasını istemedi."

Aralarında Manning'i tedavi etmeye çalışan terapistlerin de olduğu Manning adına mahkemede tanıklık eden kişiler, genç askerin kadın olmak istediğini belirtmiş, cinsiyet kimliği konusunda yaşadığı sorunların psikolojik sağlığını etkilediğini ifade etmişti.

Genç asker geçen ay casusluk, hırsızlık ve bilgi-işlem düzenlemlerine karşı gelmek gibi 20 ayrı iddiadan suçlu bulunmuştu.

Bunun üzerine savcılık, Manning'in 60 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Julian Assange liderliğindeki ifşaat sitesi Wikileaks'e sızdırılan kayıtlar içinde, askerin görev yaptığı Irak'taki saha raporları ve binlerce diplomatik yazışma yer alıyor.

Manning ise bu kayıtları, Amerikan dış politikasının ve ordusunun tartışmaya açılması için ifşa ettiğini savunmuş ancak savunması 35 yıl hapis cezasına çarptırılmasını önleyememişti.

ETİKETLER

bradley manningwikileakskadınchelseahapis

İlgili Haberler

Bradley Manning Wikileaks davasında savunmasını verdi

ABD'de 'düşmana yardım' suçu ile yargılanan Bradley Manning'in 20 yıla kadar hapis alabileceği belirtiliyor

Leyla Zana, Bill Clinton ve Bradley Manning ile birlikte Nobel'e aday gösterildi

Norveçli yayın kuruluşu NRK’ye göre WikiLeaks’e gizli Amerikan belgelerini sızdıran Bradley Manning ve Leyla Zana Nobel Barış Ödülü adayları arasında yer alıyor

Bradley Manning, Wikileaks davasında casusluktan suçlu bulundu

ABD hükümetinin gizli dosyalarını, 2010 yılında Wikileaks'e sızdıran Er Bradley Manning, çıkarıldığı mahkemede casusluk yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu. Manning hakkında 136 yıla kadar hapsi isteniyor

Wikileaks belgelerini sızdırmakla suçlanan Manning'e 35 yıl hapis

Manning, aralarında casusluk ve hırsızlık da olmak üzere yaprgılandığı tüm suçlardan 90 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyordu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24