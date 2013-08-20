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Dünya

Er Manning için 60 yıl istendi

Savcılar, Manning'in ABD'ye ihanet ettiğini, bu yüzden ömrünün büyük kısmını hapiste geçirmesi gerektiğini savundu

20 Ağustos 2013 10:34

ABD ordusuna ait gizli belgeleri sızdırmak suçlamasıyla yargılanan er Manning’in 60 yıl hapsi istendi.

Wikileaks'in internet sitesinde yayımlanan ABD ordusuna ait gizli bilgileri sızdırmak suçlamasıyla askeri mahkemede yargılanan er Bradley Manning için 60 yıl hapis cezası istendi.

Manning'in avukatının savunmasını gün içinde yapacağı, davaya bakan hakimin cezaya ilişkin değerlendirmesine yarın başlayacağı belirtildi.

ABD'nin Afganistan ve Irak'taki faaliyetlerine dair gizli bilgileri Wikileaks'e sızdırdığı iddiasıyla Fort George G. Meade Askeri Üssü'nde yargılanan er Bradley Manning'in, suçlu bulunması halinde 90 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtilmişti.

Manning mahkemedeki ifadesinde, ülkesine zarar verdiği için özür dilemiş, hakimden kendisine üniversiteye gitme ve üretken bir vatandaş olma fırsatını vermesini istemişti.

 

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