Er Caner Bahar intihar mı etti öldürüldü mü?

T24 - Görev yaptığı karakolda başından vurulmuş halde bulunan Jandarma Er Caner Bahar’ın kuşkulu ölümüyle ilgili dosyaya ortaya çıktı. Bahar'ın intihar etti öne sürülürken, ortaya çelişkili sonuçlar çıktı.



Taraf gazetesinde yayımlanan habere göre; Caner Bahar, henüz 21 yaşındaydı. Vatani görevini yapmak üzere Kastamonu’nun Bozkurt Karakolu’na gitmişti. 4 Şubat 2009 günü erkenden kalkmış, lavaboya gitmiş ve arkadaşından sigara paketi almıştı. Sigarayı içtikten sonra paketi geri lavaboya getirmiş ve birkaç dakika sonra karakolda patlama sesi duyulmuştu. Tüm karakol patlama sesinin geldiği yere, silahlığa doğru koşmuş ve Caner’in başından vurulmuş olarak yerde yattığını görmüştü. Caner Bahar, hayata gözlerini yummuştu. Olay kamuoyuna ‘intihar’ olarak açıklandı.

Caner Bahar’ın ölümüyle ilgili basında daha önce bazı haberler çıkmıştı. Baba Ramazan Bahar, oğlunun öldürüldüğüne dair bazı belgeleri kamuoyuyla paylaşmış ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Taraf, 20 aydır soruşturması devam eden dosyaya ulaştı. Olayın intihar değil, cinayet olduğu yönünde ciddi deliller var. Ancak buna rağmen 20 aydır dosyanın sonuçlandırılmaması kafaları karıştırıyor. İşte dosyadaki ayrıntılar:



Kovanlar değiştirildi



Caner’in ölümünün ardından tutulan olay yeri inceleme raporunda iki kovan bulunuyor. Kovanlardan birinin numarası MKE 9 P 03. Diğerinin numarası ise MKE 9P 04. Bu kovanlar incelenmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderiliyor. Yolda ne oluyorsa oluyor balistiğe giden kovanlardan biri değiştiriliyor. Sonu 04 ile biten kovanın yerine sonu 07 numarayla biten yeni bir kovan konuyor. Jandarma Komutanlığı da doğal olarak bu durumda mermilerin iki ayrı silahtan çıktığına karar veriyor. Olayla ilgili soru işaretleri bununla da sınırlı değil. Olay yeri inceleme raporuna göre silahlıkta kapı altında bir mermi izine rastlanırken, Caner’in arkadaşları duvarda bulunan diğer mermi izinin rapora yazılmadığını babaya söylüyor.



Otopside de gariplikler var

Caner’in intihar olayıyla ilgili bir gariplik de morgda yaşanıyor. Resmî raporlara göre Caner, 08:30’da ölmesine rağmen, saat 13:15’te yapılan Adli Muayene Otopsi Tutanağı öncesi yaralı bölgelerde kanama olduğu gerekçesiyle, Caner’in kafası sargı bezleriyle kapatıldıktan sonra kamera ve fotoğraf çekimi yapılıyor. Tıbben olaydan beş saat sonra kan pıhtılaştığı için kanama olması mümkün değil. Caner’in arkadaşları verdikleri ifadede de olayın 08.30’da değil, 06.30’da gerçekleştiğini söylüyorlar.



Sağ elini kullanıyor ama...

Ramazan Bahar, oğlu öldükten sonra cesedine bakamamış. Kardeşi, yeğeni Caner’in cesedini gören kişi. Sol kulak kepçesinde iki santimlik doku kaybı olduğunu abisine söylemiş. Otopsi raporunda ise bu durumdan hiç bahsedilmiyor. Otopsiye göre atış sol taraftan yapılmış. Ancak baba Bahar, oğlunun sağ elini kullandığını söylüyor.



Elinde barut izi bulunmadı

İntihar ettiği söylenen Caner’in el sivapları incelendiğinde ise elinde barut izine rastlanmıyor. Baba Ramazan Bahar’ın cinayetle suçladığı Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Mehmet Tesbihli’nin star marka tabancası ise tüm girişimlere rağmen incelenmiyor. Caner Bahar’ın intihar ettiği söylenen arkadaşına ait silahla ilgili de bugüne kadar parmak izi incelemesi yapılmış değil. Buna gerekçe olarak da Jandarma Astsubay Ercan Örken’in olaydan sonra silaha dokunması gösteriliyor. Örken’in verdiği ifadeye göre, panik halinde olan askerler, başka bir olaya meydan vermemesi için silahın şarjörünü gevşetip bırakmış. O anda da silaha dokunmaması gerektiğini hatırlamış.



Komutandan çelişkili ifade

Karakol Komutanı Mehmet Tesbihli ifadesinde, “Olayı bana santralci bildirdi, lojmandan geldim” demesine rağmen, askerlerin verdikleri ifadede kendisinin olaydan sonra karakolun ikinci katından eşofmanla merdivenden aşağı inmiş. Yani olay anında evde değil karakolda. Olay yeri inceleme raporunun ilk sayfasına göre Caner Bahar’ın vücudunun üst tarafı çıplak. Raporun sonunda ise hastaneye gelindiğinde Bahar’ın üzerinde “Parka, ceket, yün içlik ve haki atlet olduğu” belirtiliyor. Aynı rapora göre savcının talimatıyla Caner Bahar’ın parkası, kriminal inceleme maksadıyla muhafaza altına alınmış. Ancak baba Ramazan Bahar, oğlunun parkasının olaydan dört gün sonra dolaptan alınıp, komutanlara verildiğini, arkadaşlarından öğrenmiş. Tartışmalı parka üzerinde Jandarma Kriminal Dairesi’nin yaptığı incelemede de barut izine rastlanmış. Babaya göre parkaya daha sonra atış yapıldı.