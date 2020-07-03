Epstein davasında Ghislaine Maxwell'in tutuklanmasının ardından oklar yeniden Prens Andrew'a çevrildi

Cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarından tutuklanan ve hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein davasında dün eski kız arkadaşı ve ortağı Ghislaine Maxwell’in de tutuklanmasıyla gözler yineden Prens Andrew’a çevrildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Epstein’le çocuk istismarı zinciri kurduğu sırada beraber çalışmak ve bazen de istismara ortak olmakla suçlanan Ghislane Maxwell’in tutuklanmasının ardından dün basın toplantısı düzenlendi. New York’taki toplantıda savcılar Maxwell’in karşı karşıya olduğu suçlamaları açıklarken aynı zamanda Prens Andrew’a gelip kendilerine ifade vermesi ve davaya katkı sunması çağrısı yaptı.

Prens Andrew’un avukat ekibine yakın bir kaynak avukatların geçen ay iki defa ABD Adalet Bakanlığı’na ulaştığını söyledi. Kaynak, “Prens’in ekibi iki kez ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı” dedi.

Prens Andrew’un dün tutuklanan Ghislane Maxwell ile arkadaşlığı biliniyor. Andrew’a karşı ilk suçlama Virginia Giuffre isimli kadının 18 yaşından küçükken Maxwell’in evinde Prens Andrew ile seks yapmaya zorlandığını açıklaması olmuştu. Andrew suçlamaları reddetmişti.

Federal savcı dün Maxwell’in tutuklanmasının ardından şunu söyledi: Maxwell, Epstein’in çocukları istismar etmek için seçmesi, yakınlaşması ve bir araya gelmesinde kritik bir rol oynuyordu, bazı durumlarda o da istismara oldu”