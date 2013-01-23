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Episkopos Padovese’nin katiline 15 yıl ceza

İskenderun’da 2.5 yıl önce, Luigi Padovese’yi öldüren 27 yaşındaki Murat Altun’a 15 yıl hapis cezası verildi

23 Ocak 2013 10:44

 

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 2.5 yıl önce, Katolik Kilisesi Anadolu Havarisel Episkoposu Vekili Luigi Padovese’yi öldüren 27 yaşındaki Murat Altun’a 15 yıl hapis cezası verildi.
Episkopos Vekili 64 yaşındaki Luigi Padovese, 3 Haziran 2010’da yazlık olarak kullandığı, İskenderun’a bağlı deniz kenarındaki Karaağaç Beldesi Sultanköy Sitesi’nin ön bahçesinde 4 yıllık şoförü Murat Altun tarafından boğazı kesilerek öldürülmüştü.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Luigi Padovese’yi öldürmekten müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık Murat Altun’un, sanığın eylemi haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği kanaati ile 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Yargılama sürecinde iyi hali göz önüne aldığını belirten mahkeme heyeti, Altun’a üç yıl indirim yaparak 15 yıl hapis cezasına karar verdi. (Kaynak: agos.com.tr)

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