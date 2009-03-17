Epidural anesteziyle doğumda ağrıya son

Tıptaki yeni gelişmeler sancısız doğuma imkân veren epidural anestezi yöntemi ile bu kâbusu bitirdi. Anne olmak dünyanın en güzel duygusu ama çekilen doğum sancıları yüzünden kimi zaman bu duygular kâbusa dönebiliyor. Tıptaki yeni gelişmeler sancısız doğuma imkân veren epidural anestezi yöntemi ile bu kâbusu bitirdi...



Türk filmlerinin klasik sahnesidir; esas kız çarşafları tırmalayarak acılar içinde doğum yapar, müstakbel baba doğumhanenin kapısında sigara üstüne sigara içer... Doğum kadınların korkulu rüyasıdır aslında. Artık 'epidural anestezi' ile ağrısız doğum mümkün. Dr. Senai Aksoy konuyla ilgili merak edilenleri anlattı...



Ağrıyı bloke ediyor



Epidural anestezi nasıl yapılır?



Epidural anestezinin başlıca amacı doğum ağrılarını tamamen ortadan kaldırmak veya en azından azaltmak. Diğer yandan annenin yorulmasını engelleyerek doğumun seyrini de kolaylaştırmak. Bir anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilen bu girişimin amacı rahim kasılmaları ve bebeğin doğum kanalında ilerlemesinden doğan ağrı duyusunu bloke etmek.



Basit bir işlem



İşlem kabaca steril koşullarda epidural aralığa bir iğne yerleştirilerek yapılır. Öncelikle uygun belkemiği aralığı tespit edilmesi için hastaya oturur veya yan yatar pozisyonda öne doğru eğilmesi söylenir. Gerekli temizlikler ve küçük bir lokal anestezi yapıldıktan sonra iğne doktor tarafından uygun bölgeye yerleştirilir.



İğne epidural aralığa girdikten sonra, bunun içinden çok ince katater adı verilen plastik bir hortum geçirilir. Bu esnada çok hafif geçici bir elektrik akımı hissi duyulması normal. Daha sonra katater yerinde bırakılarak iğne çekilir ve buradan anestezik madde verilir. Genel olarak 10 - 15 dakika içerisinde etki görülür ve ağrı duyusu ortadan kalkar.



Yorgunluğu önler



Epidural anestezi ne zaman kullanılır?



Epidural anestezinin kullanımı annenin doğum esnasında aşırı yorulmasını engelleyerek doğum sonrasındaki iyileşme ve toparlanma süresini azaltır. Günümüzde hemen her doğumda kullanılması gereken bu işlem öncesinde işlemi gerçekleştirecek anestezi doktoru ile görüşüp muayene olmakta fayda var. Böylece epidural anesteziye engel olabilecek durumları önceden tespit etmek mümkün olabilir. Özellikle hipertansiyon, kalp hastalığı, sara gibi durumlarda epidural anestezi doğum esnasındaki ağrıya bağlı tansiyon değişikliklerini veya krizleri engeller.



Epidural anestezide merak edilenler



Epidural anestezi bebeği etkiler mi?



Kullanılan anestezi maddesinin dozu çok düşük olduğundan bu anestezik maddenin bir kısmı plasentadan geçse de bebek üzerinde bir etki yaratmaz.



Bebeğime süt verebilir miyim?



Bu ilaçların anne sütüne geçen kısmı bebeği etkilemeyecek dozdadır.



Felç olma riskim var mı?



Kullanılan ilaçların bu tarz bir komplikasyon yaratma ihtimali sıfıra yakın. Ağrılı bir işlem midir? İşlem öncesinde lokal anestezi yapıldığından işlem acısız seyreder.

