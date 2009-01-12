Epidural anestezinin riskinin abartıldığı ortaya çıktı

Epidural ve spinal anestezinin risklerinin abartıldığı ortaya çıktı.



İngiliz bilim insanlarının yaptığı araştırma, doğum ve ameliyat sırasında epidural ve spinal anestezi uygulanan kadın ve çocukların en düşük risk grubunda yer aldıklarını, bu anestezi türlerinin düşünüldüğünden çok daha güvenli olduğunu ve kalıcı hasar olasılığının, daha önce hesaplanandan 10 kat daha az, yani 23 bin ila 50 binde bir arasında değiştiğini gösterdi.



Epidural anestezi nedeniyle kalıcı hasar olasılığının kadınlarda en kötü ihtimalle 80 binde, daha iyi bir yaklaşımla ise 300 binde bir olduğu, çocuklar için de benzer rakamların geçerli olduğu belirtildi.



Royal United Hospital'da görevli bilim insanlarının, yılda 700 bin kişiye uygulanan epidural ve spinal anesteziden sonra oluşan komplikasyonlar üzerinde yaptığı araştırmada, en yüksek risk grubunda bulunan yaşlılar ve zayıf bünyeli kişilerde, kalıcı hasar olasılığının 6 binde bir ile 12 binde bir arasında değiştiği gözlendi.



İngiltere'de daha önce konuyla ilgili yapılan bir araştırma, epidural ve spinal anesteziden sonra kalıcı hasar olasılığının 675 kişide bir olduğunu göstermişti. ABD'de de benzer bir araştırma, bu olasılığı 800 kişide bir rakamıyla ortaya koymuştu.



Epidural anestezi, genellikle doğumda, bazı ameliyatlarda, ameliyat sonrasında ağrı kesici olarak ve kronik sırt ve siyatik ağrılarının tedavisinde kullanıyor.



(AA)

