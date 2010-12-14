-EPDK'NIN GÜNDEMİ AKARYAKIT FİYATLARI ANKARA (A.A) - 14.12.2010 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt fiyatlarını görüşmek üzere dağıtım şirketleri ve TÜPRAŞ yetkilileriyle yarın bir toplantı yapacak. EPDK'da yapılacak toplantıda, akaryakıtta dağıtıcı şirketi ve bayi karı ile TÜPRAŞ'ın fiyatlandırma metodolojisinin görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan, benzinde litre fiyatının 4 lirayı aşması üzerine bugün, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında, Hazine'de, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile Enerji Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve DPT'nin üst düzey bürokratlarının katıldığı bir toplantı yapıldı. Aynı konuda dün de Enerji Bakanı Taner Yıldız başkanlığında, EPDK ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü üst düzey yöneticileri bir araya gelmişti.