EPDK, kesme-bağlama hizmetlerinde indirim, diğer tüm hizmetlerde yüzde 11 zam yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2021'de elektrik ve doğalgazda uygulanacak hizmet bedellerini açıkladı. Kesme-bağlama hizmetlerinde indirim yapan EPDK, diğer tüm hizmetlerde yüzde 11 zam yaptı.

2021'de uygulanacak güvence, kesme bağlama, sayaç kontrol bedelleri ve lisanssız elektrik üretiminde başvuru, sistem işletim ve bağlantı, proje kabul ve onay bedellerine ilişkin EPDK Kurul Kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EPDK, tüm hizmet tarifelerinde TÜFE oranında yaklaşık yüzde 11 zam yaptı. 2021 yılında abone gruplarına göre elektrik piyasasında güvence bedelleri; sanayi ve ticarethane için 93.7kWh/TL’den 106.9 kWh/TL’ye, mesken için 33 kWh/TL’den 37.6 kWh/TL’ye, şehit aileleri ve muharip gaziler için 16.5 kWh/TL’den 18.8 kWh/TL’ye, tarımsal sulama, aydınlatma ve diğerleri için 44.5 kWh/TL’den 50.7 kWh/TL’ye yükseltildi.

EMO'nun mücadelesi sonuç verdi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın yıllardır gündeme getirdiği son olarak en azından pandemi sürecinde alınmamasını önerdiği kesme-bağlama tarifesinde indirime gidildi. EMO tarafından her yıl fahiş oranda zam yapıldığı için eleştirilen kesme – bağlama bedellerinde; alçak gerilim (meskenler) yüzde 46, orta gerilimde yüzde 21 düşüş sağlandı.