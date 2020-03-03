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Ekonomi

EPDK Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı

Mustafa Yılmaz, daha önce iki kez atanmıştı

03 Mart 2020 07:15

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanlığı'na yeniden Mustafa Yılmaz atandı. Atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, EPDK Başkanlığına, 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 5'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Mustafa Yılmaz'ın ataması yapıldı.

20 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile EPDK Başkanı olarak atanan Yılmaz, görev süresinin bitimini müteakiben 1 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla da EPDK Başkanı olarak ikinci kez atanmıştı.

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