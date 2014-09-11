EPDK Başkanı'ndan Ağaoğlu'na: Şov yapma

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, işadamı Ali Ağaoğlu’nun “Bizim EPDK’nın adı Enerji Piyasası Dinamitleme Kurumu’na döndü” şeklindeki açıklamalarına yönelik, “Sokak ağzıyla ve çok seviyesi düşük ağızlarla yapılan şovlara cevap verecek durumda değiliz. Bizim işimiz çok. Ben bunu demeç olarak da kabul etmiyorum. Bu insanların şovdan çok işlerini takip etmesi lazım” şeklinde konuştu.

Elektrik Piyasası Kanunu, 2 Mayıs 2014 tarihine kadar tesis inşaatına başlanmamış üretim lisanslarının sona erdirilmesini öngörüyor. EPDK da buna ilişkin lisans iptallerine başladı. Bu kapsamda lisansı iptal edilen Ağaoğlu, “Ben bütün edimleri yerine getirdim, yatırımları yaptım, milyonlarca lira para harcadım resmi kurumlardan müsaade bekliyorum. Bundan dolayı zaman geçti. Zaman geçince Enerji Piyasasını Dinamitleme Kurumu lisansımı iptal etti. Maalesef şu an büyük yatırım grupları bu tehlike ile karşı karşıya” demişti.

‘Şov yapma, işini takip et’

Merve Erdil’in Hürriyet’teki haberine göre, Gaziantep’te düzenlenen 5. Türkiye Enerji Zirvesi’nde sorularımızı yanıtlayan EPDK Başkanı Yılmaz, Ali Ağaoğlu’nun EPDK’ya yönelik eleştirileri hakkında, “Sokak ağzıyla yapılan açıklamalara ben cevap vermem. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun tanımı kanunlarda belirlenmiştir. Biz bu kanunların tanımladığı görevimizi o isim altında yapıyoruz. Sokak ağzıyla ve çok seviyesi düşük ağızlarla yapılan şovlara cevap verecek durumda değiliz. Bizim işimiz çok. Ben bunu demeç olarak da kabul etmiyorum. Bu insanların şovdan çok işlerini takip etmesi lazım” şeklinde konuştu.

‘İsimlere bakmıyoruz’

Lisans alan yatırımcıların, inşaat öncesi almaları gereken izinler için kanunen belirlenmiş bir süreç olduğunu hatırlatan Yılmaz, “Tamamlanmayan izinler için ise mücbir sebeplerle bunu yapmamış olması lazım. Biz lisans iptallerinde isimlere bakmıyoruz. Biz bütün izin süreçlerine bakıyoruz. Tüm işlemleri takip etmiş, ilgili kurumlara zamanında müracaat etmiş fakat izin zamanında verilmemiş ve hala bekletiliyorsa zaten biz onu mağdur etmiyoruz. Ama müracaat etmiş ve reddedilmişse bitmiş artık. Örneğin Belediye ya da Çevre Bakanlığı’na müracaat etmiş ve bitmiş. Oranın artık lisans alması mümkün değil. Orman Bakanlığı belli alanlara lisanslara izin vermiyor. Burada beklemenin de manası yok. Kaldı ki biz EPDK olarak hakikaten vermiş olduğumuz lisansları çocuğumuz gibi görüyoruz. En çok üzüldüğümüz şey vermiş olduğumuz lisansı iptal etmek. Keşke lisans sahibi şirketler bizim kadar hassas ve itinayla bu süreci yönetseler, eminim bu kadar zorluk yaşamayız” şeklinde konuştu.