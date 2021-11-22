EPDK Başkanı Yılmaz: Türkiye'ye batarya alanında ciddi yatırımlar gelecek

Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'ye çok kısa zaman içinde batarya alanında ciddi yatırımlar geleceğini söyledi.
11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Türkiye'yi çok güzel yatırımlar bekliyor, gelecekte enerji üssü olacağız" diye konuştu.
Yılmaz, kademeli eletkrik tarifesi çalışmalarına ve BOTAŞ konusuna da değindi.
Yılmaz kurul olarak kademeli elektrik tarifesi konusunda uzun zamandan beri çalıştıklarını, söz konusu modelin sosyal etkilerini analiz ettiklerini söyledi.