EPDK Başkanı: Gizlediğimiz bir husus yok, elektriğe 6,8 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, elektriğe yapılan zamla ilgili söylenti ve dedikodulara sebep olacak hususların gizlenmesinin mümkün olmadığını vurgurlarken "Elektrikle ilgili gizlediğimiz herhangi bir husus yok. Zam yüzde 6,8" dedi. Yılmaz, faturaya yansıyan rakamların her zaman zam anlamına gelmediğini ifade ederken "Şimdi bu ay kendi evimde 36 liralık enerji tüketebiliyorum. Gelecek ay bu 70 liraya çıkabilir. Ne kadar enerji kullanırsam o kadar bedel geliyor" ifadelerini kullandı.

Radikal'in haberine göre Yılmaz, "Şunu net olarak söylüyorum. Gizlediğimiz herhangi bir husus yok. Zam yüzde 6,8. Fakat birileri çıktı yüzde 20-30 diyen oldu yüzde 250-300 diyen de oldu. Bu iddianın yalan olduğu şuradan belli; rakam veremiyorlar. Eğer bizim yüzde 6,8'e 'yanlış' diyorsanız, 'bu gerçekle bağdaşmıyor' diyorsanız bunun karşılığında şunu söylersiniz: Yok bu değilse yüzde 20 dersiniz ve neticede bu bir matematik hesabı olduğu için herkes ona inanır. Biri 20 diyor, biri 30 diyor, 250 diyen var. Bu gerçekten insafsızlık" diye konuştu.

Yılmaz, faturaların değişmesinin olağan olduğunu, her fatura değişikliğinin zam anlamına gelmediğinin altını çizerek, "Şimdi bu ay kendi evimde 36 liralık enerji tüketebiliyorum. Gelecek ay bu 70 liraya çıkabilir. Ne kadar enerji kullanırsam o kadar bedel geliyor. Şimdi iki faturayı, ödenecek miktarı karşılaştırarak, bakın işte zam yüzde 200, yüzde 20, yüzde 30 demek adil değil. Yani ne kadar tüketirsen tüket 60 lira, 100 lira diye bir husus söz konusu değil. Ne kadar tüketirsen o kadar enerji bedeli ödeyeceksin. Önemli olan, geçtiğimiz ayda alınan bedelle tüketim miktarını bölerek, birim fiyatı bulduktan sonra (güncel faturanızda bulduğunuz birim fiyatla) iki birim fiyat arasındaki fark eğer yüzde 6,8'i aşıyorsa bununla ilgili her türlü şikayete açığız. Zerre kuruş farkı çıksın, biz bunun hesabını bütün dağıtım şirketlerinden sorarız " değerlendirmesinde bulundu.