E.Org. Şükrü Sarıışık ve 2 emekli asker tutuklandı

T24 - 'Balyoz Planı' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Şükrü Sarıışık'ın da aralarında bulunduğu üç kişi tutuklandı.



Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten savcılar tarafından sorgulandıktan sonra İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 4 kişiden emekli Orgeneral Sarıışık, emekli Tümgeneral Nuri Ali Karababa ve emekli Kurmay Albay Mümtaz Can'ın tutuklanmasına karar verildi.



Emekli Yüzbaşı Mehmet Ulutaş ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Bu üç tutuklama dışında, haklarında yakalama emri çıkarılan 21 kişi arasında yer alan sekizi muvazzaf subay 12 kişi, son iki günde işlemleri yapılarak cezaevine gönderildi.



Dün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelen emekli Tümgeneral İzzet Ocak ve emekli albaylar Kubilay Aktaş ile Suat Aytın, yakalama emirleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderildi.



Bugün adliyeye gelen tümgeneraller Bekir Memiş ve İhsan Balabanlı, Yarbay Levent Çehreli, albaylar Mustafa Önsel, Abdullah Zafer Arısoy, Recep Yıldız, Yüksel Gürcan, emekli Albay Ümit Özcan ve İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerin nezaretinde getirilen Albay Bülent Tunçay da haklarındaki yakalama emirleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine sevk edildi. Akşam saatlerinde de Tümgeneral Abdullah Dalay'ın tutuklandığı kaydedildi.



Korgeneral Yurdaer Olcan, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, emekli Korgeneral Engin Alan, Tümamiral Semih Çetin, yarbaylar Hanifi Yıldırım, Ali Rıza Sözen, emekli Tuğgeneral Süha Tanyeri ve Astsubay Musa Fariz hakkındaki yakalama emirleri ise henüz infaz edilmedi.





