'Enver Paşa 180 tane Atatürk eder' dedi, TRT yayınında kavga çıktı

TRT’de ekrana gelen “Pelin Çift ile Gündem Ötesi” programında Türkiye Günlüğü Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çalık’ın Enver Paşa ile Mustafa Kemal Atatürk’ü karşılaştırması sonrası çıkan tartışma, programın yayına ara vermesi ile sonuçlandı.

Çalık’ın, Enver Paşa’yı överken “Bu adam gibi idealist bir kahraman var mı?” sorusuna program sunucusu Pelin Çift, “Atatürk var.” cevabını verdi Çalık’ın, “Enver, 80 hatta 180 Atatürk’e bedeldir” demesi stüdyoda gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tartışmayla ilgili video şöyle: