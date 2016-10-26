T24 LogoT24 Logo
Medya

Enver Aysever'in yeni adresi belli oldu

Aysever’in programı sabah kuşağında yayınlanacak

26 Ekim 2016 00:32

Gazeteci yazar Enver Aysever yeni yayın döneminde RS FM’de olacak. Aysever'in programı sabah kuşağında yayınlanacak.

Uzun yıllar CNN TÜRK’te ‘Aykırı Sorular’ programını hazırlayan ve sunan Enver Aysever 31 Ekim 2016’dan itibaren hafta içi her sabah 07.00 – 09.00 saatleri arasında RS FM’de program yapacak.

Programının podcastleri, İstanbul ve Bursa’da 106.4 Kocaeli’de 93.4 frekansından karasal yayın yapan RS FM’in yayın partneri Uluslararası Haber Ajansı & Radyo Sputnik’in haber portalı olan tr.sputniknews.com adresinde yayınlanacak.

 

Bugüne kadar farklı mecralarda yayıncılık yapan Aysever TV8’de “Lacivert”, NTV Radyo’da “Kurşun Kalem” adlı edebiyat programlarını hazırladı, sundu. TV8 “Haber Aktif” programının içinde “Yazın Aktif” köşesinin sürekli konuğu olarak yorum ve eleştiriler yaptı.

2007 yılından itibaren Skytürk televizyonunda Sky Türk televizyonunda “Aykırı Sorular” adlı siyasal tartışma programını hazırlayıp, sundu. Yine Sky Türk televizyonunda, “Ayrıntılar”, “Siyasal Analiz”, “Sokağın Sesi”, “Üç Soru İki Yorum”, “Zamana Karşı” adlı programları hazırladı, sundu ve yorumcu olarak görev aldı. Kanaltürk televizyonunda “Gündem Demokrasi”, “Ters Cephe”, “Pazar Politika” programlarında yorumculuk yaptı. 2011-12 sezonunda CNN Türk televizyonunda “Dört Bir Taraf” programında Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte yorumcu olarak yer alan Aysever, son olarak CNN Türk’te “Aykırı Sorular” adlı programı hazırlayıp sundu.

ETİKETLER

enver ayseversputnikrs fmprogram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24