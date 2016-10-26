Enver Aysever'in yeni adresi belli oldu

Gazeteci yazar Enver Aysever yeni yayın döneminde RS FM’de olacak. Aysever'in programı sabah kuşağında yayınlanacak.

Uzun yıllar CNN TÜRK’te ‘Aykırı Sorular’ programını hazırlayan ve sunan Enver Aysever 31 Ekim 2016’dan itibaren hafta içi her sabah 07.00 – 09.00 saatleri arasında RS FM’de program yapacak.

Programının podcastleri, İstanbul ve Bursa’da 106.4 Kocaeli’de 93.4 frekansından karasal yayın yapan RS FM’in yayın partneri Uluslararası Haber Ajansı & Radyo Sputnik’in haber portalı olan tr.sputniknews.com adresinde yayınlanacak.

Bugüne kadar farklı mecralarda yayıncılık yapan Aysever TV8’de “Lacivert”, NTV Radyo’da “Kurşun Kalem” adlı edebiyat programlarını hazırladı, sundu. TV8 “Haber Aktif” programının içinde “Yazın Aktif” köşesinin sürekli konuğu olarak yorum ve eleştiriler yaptı.

2007 yılından itibaren Skytürk televizyonunda Sky Türk televizyonunda “Aykırı Sorular” adlı siyasal tartışma programını hazırlayıp, sundu. Yine Sky Türk televizyonunda, “Ayrıntılar”, “Siyasal Analiz”, “Sokağın Sesi”, “Üç Soru İki Yorum”, “Zamana Karşı” adlı programları hazırladı, sundu ve yorumcu olarak görev aldı. Kanaltürk televizyonunda “Gündem Demokrasi”, “Ters Cephe”, “Pazar Politika” programlarında yorumculuk yaptı. 2011-12 sezonunda CNN Türk televizyonunda “Dört Bir Taraf” programında Altan Öymen, Nazlı Ilıcak ve Nagehan Alçı ile birlikte yorumcu olarak yer alan Aysever, son olarak CNN Türk’te “Aykırı Sorular” adlı programı hazırlayıp sundu.