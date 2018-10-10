Enver Aysever: İlber Ortaylı hayli açıkgözlü ya da ‘aydın' değil

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı'na bağışlaması ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na danışmanlık desteği verecek olmasını köşesinde değerlendirdi.

Enver Aysever, Ortaylı'nın reklam filmlerinde oynamak dahil, hayatın tüm renklerini tatmakta mahir ve hayli açıkgözlü olduğunu savunarak, tarihçinin 'Bilerek ve isteyerek, kendi iktidarını güçlendirmek, şöhret ve belki para için böyle bir tutum takınma' ihtimalinin olabileceğini iddia etti. Bu fikrin yanı sıra başka bir ihtimali daha işaret eden yazar, "Ya da tersine Prof. Ortaylı ideolojisine uygun bir yerde duruyordu, toplum onu ‘aydın’ diye tarif ederek yanılmıştı" yorumunu yaptı.

"Her bilimci ‘aydın’ olmak zorunda değil elbette"

İlber Ortaylı'nın derin Osmanlı hayranı, AKP için mükemmel bir 'münevver' örneği olduğunu kaydeden yazar, "Her bilimci ‘aydın’ olmak zorunda değil elbette" diyerek, Toplumsal muhalefeti örgütlemeyi başaramayan siyasi partilerden inancını yitiren insanların Profesör Ortaylı gibi figürlerle avunduğunu ileri sürdü.

Enver Aysever'in "Prof. Kien ve Prof. Ortaylı!" (10 Ekim 2018) başlıklı yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz