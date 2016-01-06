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Enver Aysever: Cuma namazı düzenlemesine karşı direnmek yurtseverliğin ölçüsüdür!

"Kimsiniz siz? Ne hakla?"

06 Ocak 2016 13:54

Gazeteci Enver Aysever, Cuma namazında işyerlerinin tatile girmesine ilişkin düzenlemeyi eleştirdi. Kişisel Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Aysever, "Cuma düzenlemesi yapılsa bile, ki bunu deneyecekler, kimse uymamalıdır" çağrısı yaptı.

"Bu düzenlemeye direnmenin yurtseverlik ölçüsü olduğunu" savunan Aysever, şunları söyledi:

"Aleviye ibadethane dayatması yap, kendi meşrebine uygun din yarat ve buna da demokrasi de... Laiklik ekmektir, sudur. Karışmayın insanların nasıl inanacağına, düşüneceğine, ibadet edeceğine... Nasıl giyineceğine, nasıl üreyeceğine... Kimsiniz siz? Ne hakla?"

Enver Aysever'in tweetleri şöyle:

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