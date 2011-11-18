Enver Aysever: Bihlun Tamaylıgil ve Gürsel Tekin istifa edecek

T24 - CNN Türk'te ekrana gelen Dört Bir Taraf'ta CHP eski Parti Meclisi üyesi gazeteci-yazar Enver Aysever çarpıcı bir iddiada bulundu. Aysever, CHP Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Bihlul Tamaylıgil ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda Merkez Yönetim Kurulu'nda istifa edeceğini öne sürdü.



CHP'de yaşanan parti içi gerilim nedeniyle Gürsel Tekin ve Bihlul Tamaylıgül'in istifa edeceğini ifade eden Enver Aysever'in istifaların önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantından sonra netlik kazanacağını öne sürdü.



Enver Aysever iddialarını şu sözlerle açıkladı:

İstifa edecekler



Gürsel Tekin ve Bihlul Tamaylıgil'in istifasını bekliyorum ben ve bir çok kişi. Gelecek hafta istifa edeceklerini düşünüyorum görevden. MYK'dan istifa edecekler. İstifa etmelerinin nedeni Gürsel Bey İstanbul'da üç ilçenin görevinden istifa etmesini istemiyor. Yeni İl Başkanı ve Kemal Bey görevden alınmasını istiyor. Bu çatlak derinleşmiş ve Gürsel Bey bu konuda çok kararlı. Bihlul Hanım ise genel sekreter olması sıfatıyla bu ideolojik savrulma noktasında bir sıkıntı yaşıyor. Eğer gelecek haftaki MYK'da Kadıköy, Bakırköy ve Kağıthane ilçelerinin alınması kararı gelirse Gürsel Tekin ve Bihlul Tamaylıgil istifa edecek.



