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Yaşam

''Entelköy Efeköy'e Karşı'' filminin galası yapıldı İSTANBUL (A.A)

30 Kasım 2011 01:50

-''Entelköy Efeköy'e Karşı'' filminin galası yapıldı İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Yönetmenliğini ve senaristliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği ''Entelköy Efeköy'e Karşı'' filminin galası yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki galaya, yönetmen Aksu, Şahin Irmak ve Ayşe Bosse'nin de aralarında bulunduğu oyuncular ve çok sayıda davetli katıldı. Filmin Muğla'nın Milas ilçesindeki çekimlerinde figüranlık yapan yöresel oyuncular da yerel kıyafetleriyle galada yer aldı.  Yönetmen Aksu, izleyicilerden filmle ilgili çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, ''Film, içerik ve konusu bakımından da hoşgörü ve toplumsal bilinci işleyen unsurlara sahip. Herkesin keyifle izlemesini umuyoruz'' dedi. Film ekibi, figüranlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.  Davetlilere, filmin çekildiği bölgede yetiştirilen organik meyveler ikram edildi.

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