T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ensar Vakfı'ndan şantajla tecavüz iddialarına 'algı operasyonu' savunması

Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, adı geçen şahısların vakıfla ilgisi olmadığını söyledi

12 Mayıs 2016 20:57

Bitlis'teki Ensar Vakfı’nda vakıf gönüllüsü din kültürü öğretmenlerinin Ensar Vakfı evlerinde kalan kadınları şantaj ile tecavüz ettiği iddiasına, Bitlis Şubesi'nden açıklama geldi. Şube Başkanı Yılmaz Uluç, vakıf üzerinde oyun oynandığını ve algı operasyonu yapıldığını ileri sürdü.

Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, söz konusu haberle ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Habere konu olan şahısların vakıfla ilgisi olmadığını belirten Uluç şunları kaydetti: "Bu şahısların vakfımızın yönetimiyle hiçbir alakaları yoktur, kalmamışlar, üye olmamışlar ve uzaktan yakından alakaları yoktur.

Ev konusuna gelince, kesinlikle Bitlis'te vakfımızın legal veya illegal hiçbir evi olmamıştır, hiç kimseye ev tutulmamıştır. Yapılacak araştırmalarda bu ortaya çıkacaktır. Sadece bir şubemiz var ve bütün faaliyetlerimizi orada yapıyoruz."

 

'Algı operasyonu var, onun devamı'

 

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Uluç, "Birilerine iftira atmak habercilik değil. Böyle bir habercilik olabilir mi, var mı böyle bir şey, bir kurumu böyle kolay yıpratmak. Bir algı operasyonu var ve onun devamı olduğunu düşünüyoruz. Ensar Vakfı üzerinde oynanan oyunun bir parçasıdır." diye konuştu.

 

Bitlis Valiliği: İddialara ilişkin başvuru olmamıştır

 

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bir vakıfla ilişkilendirilmek sureti ile bazı basın yayın organlarında yer alan haberler incelenmiş olup, iddialara ilişkin Valiliğimize ya da Emniyet Müdürlüğümüze bugüne kadar herhangi bir başvuru olmadığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

 

ETİKETLER

ensar vakfıbitlistecavüzyılmaz uluç

İlgili Haberler

Ensar Vakfı Başkanı: Davaya müdahil olmak isteyenler sabotaj yapmak istedi, mahkeme oyunu bozdu

"Bize 'tecavüzcü' yaftası yapıştıranlar hakkında hukuki süreç başlatacağız"

Birgün, Ensar Vakfı'yla AKP arasındaki ilişkinin haritasını yayımladı

Karaman'da 'çocuklara cinsel istismar' davasında, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi reddedilmişti

Kılıçdaroğlu: Çocukların namusunu, şerefini, hakkını koruyamayan Ensar Vakfı vergi muafiyetinden yararlanamaz

Kılıçdaroğlu, Ensar Vakfı'nın vergi muafiyetinden yararlanıyor olmasını eleştirdi

Ensar Vakfı Bolu Şubesi'nden "Yeni anayasada laiklik olmamalıdır" diyen Meclis Başkanı'na destek

Yapılan destek açıklamasında "Laiklik, Türkiye'de bir kesime zulüm aracı olarak kullanıldı" dendi

"Bitlis'teki Ensar Vakfı'na ait evlerde 9 kadına şantajla tecavüz edildi" iddiası!

Tecavüz iddiasına ilişkin AKP'li il yöneticileri ve İl Milli Eğitim Müdürü’nün de adının geçtiği öne sürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24