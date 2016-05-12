Ensar Vakfı'ndan şantajla tecavüz iddialarına 'algı operasyonu' savunması

Bitlis'teki Ensar Vakfı’nda vakıf gönüllüsü din kültürü öğretmenlerinin Ensar Vakfı evlerinde kalan kadınları şantaj ile tecavüz ettiği iddiasına, Bitlis Şubesi'nden açıklama geldi. Şube Başkanı Yılmaz Uluç, vakıf üzerinde oyun oynandığını ve algı operasyonu yapıldığını ileri sürdü.

Ensar Vakfı Bitlis Şube Başkanı Yılmaz Uluç, yaptığı açıklamada, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, söz konusu haberle ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Habere konu olan şahısların vakıfla ilgisi olmadığını belirten Uluç şunları kaydetti: "Bu şahısların vakfımızın yönetimiyle hiçbir alakaları yoktur, kalmamışlar, üye olmamışlar ve uzaktan yakından alakaları yoktur.



Ev konusuna gelince, kesinlikle Bitlis'te vakfımızın legal veya illegal hiçbir evi olmamıştır, hiç kimseye ev tutulmamıştır. Yapılacak araştırmalarda bu ortaya çıkacaktır. Sadece bir şubemiz var ve bütün faaliyetlerimizi orada yapıyoruz."

'Algı operasyonu var, onun devamı'

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Uluç, "Birilerine iftira atmak habercilik değil. Böyle bir habercilik olabilir mi, var mı böyle bir şey, bir kurumu böyle kolay yıpratmak. Bir algı operasyonu var ve onun devamı olduğunu düşünüyoruz. Ensar Vakfı üzerinde oynanan oyunun bir parçasıdır." diye konuştu.

Bitlis Valiliği: İddialara ilişkin başvuru olmamıştır

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde faaliyet gösteren bir vakıfla ilişkilendirilmek sureti ile bazı basın yayın organlarında yer alan haberler incelenmiş olup, iddialara ilişkin Valiliğimize ya da Emniyet Müdürlüğümüze bugüne kadar herhangi bir başvuru olmadığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.