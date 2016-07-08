Ensar Vakfı'ndan MEB'e öneriler: 0-6 yaş arasında değerler eğitimi verilsin, zeki çocuklar imam hatipe gitsin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Karaman'daki taciz skandalıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'nın da katıldığı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalıştayının raporu yayımlandı. Raporda, “Medreselerin imam hatip okullarına yardımcı unsur olarak hizmet etmesi”, “değerler eğitiminin 0-6 yaştan başlaması, 2 yaşından itibaren mutlaka verilmesi”, “din öğretiminin okulöncesinde de verilmesi”, “ailelerin zeki çocuklarını imam hatip okullarına yönlendirmesi için teşvik edilmesi, bunun için burs olanaklarının sağlanması”, “temel öğretim kurumları öğretmenlerinin de başarılı öğrencileri imam hatip okullarına yönlendirmesi”, “öğrencilerin okul dışında da öğretmenler ve imamlar tarafından takip edilmesi” gibi öneriler yer aldı.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre; çalıştaya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu ve TÜRGEV’in kardeş vakfı olarak bilinen Türkiye Gençlik Vakfı ile Karaman’daki cinsel istismar skandalı ile gündemden düşmeyen Ensar Vakfı’nın il yöneticilerinin yanında hükümetin eğitim politikalarına yön veren Eğitim Bir Sen ve İlim Yayma Cemiyeti’nin yöneticileri de katıldı. Çalıştayın ardından yayımlanan rapora göre, din öğretiminin niteliğinin geliştirilmesi için şu öneriler sunuldu:

* 0-6 yaşa değerler eğitimi: Şahsiyet geliştirme aile eğitimleri ile desteklenmeli. Şahsiyet eğitiminde 0-6 yaş arası önem arz ettiği için bu yaşlarda değerler eğitimine önem verilmeli. Dede ve nineler şahsiyet eğitimine dahil edilmeli. Değerler eğitimi, öğencilerin din öğretimine yatkınlık ve hazırbulunuşluk seviyesini arttırmak için 2-6 yaş arasındaki çocuklara mutlaka verilmeli.

* Okulöncesinde din öğretimi: Din öğretimi okulöncesi dönemden başlayarak verilmeli. Kuranıkerim dersi seçmeli değil, zorunlu ders olmalı. Liselerde öncelikli olarak temel dini bilgiler dersi seçilmeli, sonra diğer dersler seçilmeli.

* Başarılı öğrenciler imam hatipe: İlkokul öğretmenleri ile görüşülerek kabiliyetli öğrencilerin imam hatip okullarına yönderilmesi konusunda çalışmalar yapılmalı. Öğrenci seçme sınavlarında yüksek puanlı öğrencilerin imam hatip liselerini seçmeleri yönünde özendirici çalışmalar yapılmalı. Bunun için burslar verilmeli. Aileler çocuklar içerisinden en zeki olanları imam hatip kurumlarına yönlendirmeli. Nitelikli öğretmenler, imam hatip okullarını tercih etmeleri konusunda özendirilmeli.

* İmamlar öğrencileri takip etmeli: Öğrenciler, öğretmenler arasında paylaşılarak okul dışında da takip edilmeli. Din görevlileri de gönüllü olarak buna katkı vermeli. Öğrenciler okul dışında din görevlileri ile buluşturulmalı.

* Medreseler yardım etsin: İslam âlimi; daha çok imam hatipler ve daha sonra İlahiyat Fakülteleri’nde okuyan, bu okulları bitirdikten sonra lisansüstü ilim tahsisi yapan kimseler arasından yetişecek. Medreseler de İslam âlimi yetiştirir; ancak bugünün şartlarında onların yardımcı unsur olarak hizmet etmeleri daha uygun.